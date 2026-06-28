Tragedia sfiorata a Roca: 57enne accoltellato dal padre dopo una lite per l’eredità

MELENDUGNO (Lecce) – Una violenta lite familiare è degenerata nel sangue nella tarda mattinata di domenica a Roca Vecchia, marina di Melendugno. Al culmine di un acceso alterco, originato presumibilmente da dissidi legati a questioni ereditarie, un uomo di 76 anni ha accoltellato il figlio di 57, ferendolo gravemente.

I protagonisti della vicenda, entrambi originari di Calimera, risulterebbero già noti alle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato intorno alle ore 13:00, a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza da parte di una donna che denunciava un’aggressione in corso con arma da taglio in via Parini. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e diverse pattuglie dei Carabinieri.

Ad avere la peggio è stato il 57enne, le cui condizioni sono apparse subito critiche. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato con prognosi riservata e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I medici hanno riscontrato tre profonde ferite da arma da taglio: una in prossimità del muscolo cardiaco, una alla spalla e una terza che ha perforato lo stomaco. Nella colluttazione è rimasta coinvolta anche la compagna della vittima, la quale ha riportato lievi lesioni che non hanno richiesto il ricovero ospedaliero.

Subito dopo l’accoltellamento, l’anziano aggressore si è dato alla fuga a bordo di uno scooter, facendo momentaneamente perdere le proprie tracce. Le ricerche avviate immediatamente dai militari dell’Arma hanno dato esito positivo poco dopo, consentendo di rintracciare e fermare il 76enne.

I Carabinieri sono tuttora impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica del tentato omicidio, attraverso i rilievi sul luogo del delitto e l’ascolto dei testimoni presenti al momento dei fatti.