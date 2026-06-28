Brucia le stoppie nel terreno, il fuoco lo raggiunge: ustionato un 84enne, è grave

ALLISTE (Lecce) – Stava bruciando delle stoppie nel terreno di sua proprietà quando è rimasto gravemente ustionato. È accaduto nelle campagne di Alliste, dove un uomo di 84 anni ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al bacino e agli arti inferiori.

L’anziano è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato all’ospedale di Gallipoli. Le sue condizioni hanno però reso necessario il trasferimento al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove è ricoverato per ricevere cure specialistiche.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli legati all’accensione di fuochi in campagna durante il periodo estivo. La pratica di bruciare stoppie e residui vegetali è infatti vietata dall’ordinanza regionale antincendi, in vigore dal 15 giugno al 15 settembre, che proibisce l’accensione di qualsiasi tipo di fuoco nelle aree rurali.

Un divieto introdotto proprio per prevenire tragedie come quelle già avvenute nelle scorse settimane in provincia di Lecce, dove due anziani hanno perso la vita a Soleto e nel capoluogo salentino in incendi sviluppatisi mentre bruciavano scarti di potatura e sterpaglie.