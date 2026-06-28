Giallo ad Aradeo: anziani aggrediti in una villa, un ferito da arma da fuoco



ARADEO (Lecce) – È mistero ad Aradeo, dove due anziani sono rimasti vittime di una violenta aggressione all’interno della propria abitazione, culminata con il ferimento di uno dei due coniugi.

L’allarme è scattato grazie all’intuizione di una pattuglia della Polizia Locale di Aradeo in transito lungo via Togliatti. Gli agenti si sono insospettiti nel notare una Fiat Panda ferma sul ciglio della strada con il motore ancora acceso e nessuno a bordo.

Decisi a verificare la situazione, gli operatori si sono introdotti nella proprietà adiacente, una villa della zona, scoprendo quanto era appena accaduto.

All’interno dell’immobile, gli agenti della municipale hanno trovato due persone anziane, un uomo e una donna, in evidente stato di shock. L’uomo presentava una ferita d’arma da fuoco al braccio.

Secondo le prime testimonianze fornite dalle stesse vittime, l’aggressione sarebbe stata perpetrata da due individui giunti a bordo di una moto, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che si sia trattato di un tentativo di rapina sfociato nel sangue, anche se la dinamica esatta resta ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per i primi soccorsi al ferito, che è stato trasportato in ospedale, sono intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini, eseguire i rilievi scientifici e dare la caccia ai malviventi.