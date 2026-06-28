San Vito Martire a Lequile, quattro giorni intensi di festeggiamenti tra musica, luminarie e fuochi d’artificio

Lequile si prepara a vivere la festa più bella e attesa dell’anno: quella in onore del suo Santo Patrono, San Vito Martire. Da sabato e sino a martedì 30 giugno quattro giorni intensi di festeggiamenti tra musica, luminarie e fuochi d’artificio. Ad organizzarla è il Comitato Feste patronali con il patrocinio del Comune, della Provincia di Lecce e della Regione Puglia.

Sottolinea il sindaco, Vincenzo Carlà: “Il nostro Santo ci fa, ogni anno il dono di unire la nostra comunità intorno alle nostre tradizioni più vere e profonde che ci sono state tramandate dai nostri padri. A noi tutti cittadini spetta il compito di custodirle e tramandarle. Ringrazio il presidente, le donne e gli uomini del Comitato Feste Patronali che con impegno e con tanta passione lavorano giorno e notte perché la nostra Festa sia organizzata al meglio, ringrazio la Deputazione di San Vito che arricchisce la Festa tradizionale con diversi e apprezzati eventi. Un ringraziamento speciale va alle nostre concittadine e concittadini che con la loro fede rendono unica la nostra festa. Il nostro impegno sarà quello di farla diventare sempre più ricca e partecipata perché la nostra Lequile e il nostro Santo Patrono meritano questo e altro”.

Ma vediamo qual è il cartellone degli eventi.

Dopo il successo della rievocazione storica. domani 26 giugno infiorata dedicata a San Vito per le vie del paese con sale colorato a cura della Deputazione di San Vito.

Sabato 27 giugno, una salve saluterà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti in onore di San Vito Martire. In serata dopo la messa delle 19, partirà la solenne processione per le vie della cittadina, che si concluderà alle 21.30 con fuochi d’artificio e lancio di palloni aerostatici.

DOMENICA MATTINA 28 GIUGNO sarà inaugurata la tradizionale Fiera Mercato.

Le vie cittadine sono fastosamente addobbate: piazza San Vito, via Roma, via Trieste, via Manzoni, via San Vito, via San Pietro in Lama e largo Castello a cura della ditta Davide De Donno Decolux.

MUSICA

Concerti bandistici il 27 giugno a cura di Città di Squinzano diretta dal maestro Dominga D’amato alla quale si aggiungerà domenica 28 anche la banda “Premiato Concerto Musicale Paolo Falcicchio di Gioia del Colle diretto dal maestro Susanna Pescetti.

DOMENICA 28 giugno via San Vito angolo via Matteotti

Concerto e musica dal vivo con Dreamside Crew e Civico 114

LUNEDI’ 29 GIUGNO piazza San Vito ore 21.30

Vasco Live Tribute Band in concerto

MARTEDI’ 30 GIUGNO piazza San Vito ore 21.30

#Kawabonga in concerto Live Music e dj set

Tra il 27 e il 29 ci sarà un ricco luna park per la gioia e il divertimento dei più giovani. Tutto è pronto per la festa più bella di sempre.