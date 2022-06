Doppia preferenza di genere, tutti al lavoro per non farsi sostituire dal governo: accordo Pd-M5S

BARI – Stranamente, soprattutto dopo le esternazioni del premier Conte, che minaccia di utilizzare i poteri di sostituzione per imporre la doppia preferenza di genere, tutti i consiglieri regionali sembrano disposti a dire sì al provvedimento. Sulla scia del clamore mediatico qualcosa si muove. PD e M5S sono vicini all’accordo: lo annuncia la candidata presidente del M5S alla Regione Puglia Antonella Laricchia:

“Come già ampiamente dimostrato in aula la sola cosa che ci interessa è l’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale, assieme alla garanzia di liste che rispettino la percentuale prevista del 60- 40 nella presenza dei due generi e non che possano cavarsela pagando una semplice multa. Se questi due punti sono presenti nel testo della legge proposta dal Pd siamo pronti a votarla anche subito. Sia chiaro che non accetteremo blitz per modifiche all’ultimo, come quella per la sospensione dei consiglieri nominati assessori o tentativi di mercanteggiare le percentuali perchè sennò saltano le liste. L’importante è cercare di porre rimedio alla vergogna contro le donne che è andata in scena nello scorso Consiglio regionale, sia da parte della destra che ha presentato 1946 emendamenti pur di non far approvare la norma, che della sinistra fuggita dall’aula per paura del voto segreto, visto che non si fida di quello che rimane della ormai ex maggioranza. Noi siamo pronti, come lo eravamo martedì: gli altri per ora si sono limitati alle belle parole, come sempre non seguite dai fatti”.

Doppia preferenza, Pellegrino: “Italia in Comune pronta a tornare in Aula. Consiglio colmi il vulnus della legge elettorale”

“Il Consiglio regionale sia nuovamente convocato e provveda autonomamente a colmare un vulnus nella legge elettorale: la Puglia deve dotarsi della doppia preferenza di genere, senza indugi e tentennamenti. Come Italia in Comune annunciamo la nostra disponibilità al totale adeguamento alla legge nazionale di riferimento, sia sulla possibilità per ogni elettore di indicare sulla scheda due candidati di ambo i sessi, sia nella composizione delle liste nel rapporto 60/40. Ci soddisfa che nelle ultime ore diverse forze politiche, tanto della maggioranza quanto delle opposizioni, abbiamo rilanciato con forza la necessità di tornare in Aula rinunciando alla mole di emendamenti che nulla hanno a che vedere sul tema del pari accesso tra i sessi alla vita politica regionale. Pertanto ci auguriamo che nelle prossime ore il presidente Mario Loizzo, nelle piene prerogative a lui assegnate, possa convocare una nuova seduta”.

Lo dichiara il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia, Paolo Pellegrino.

FDI:”NON VOTARE DOPPIA PREFERENZA DI GENERE È MANCANZA DI RESPONSABILITA’ DI EMILIANO NEI CONFRONTI DELLE DONNE”

Ritirare gli emendamenti, convocare il Consiglio regionale per votare il ddl Emiliano, firmare il decreto di indizione delle elezioni. Lo ha dichiarato il candidato presidente di centrodestra Raffaele Fitto per Fratelli d’Italia, oggi in conferenza stampa con il sen. Ignazio La Russa e il commissario regionale on. Marcello Gemmato. L’appello è rivolto al presidente Michele Emiliano e alla sua maggioranza per chiudere definitivamente la questione sulla doppia preferenza di genere, ribadendo altresì la volontà di FdI come di tutto il centrodestra di votare il ddl così come firmato dallo stesso Emiliano e come è stato votato già in Commissione affari istituzionali.

“Quando la gente è disperata si attacca a tutto”, ha esordito così il sen. La Russa riferendosi ai retroscena del mancato voto sulla doppia preferenza di genere in consiglio regionale da parte di Emiliano e della sua maggioranza. Inquadra poi la questione in un perimetro di responsabilità nei confronti delle donne: “Emiliano e il centrosinistra stanno mettendo a rischio il voto di genere. Se il presidente della Repubblica dovesse non firmare il decreto, si andrebbe a votare senza doppia preferenza di genere. Stanno facendo un calcolo bieco sulla pelle delle donne”. Nel rimarcare il pieno sostegno di tutto il partito alla candidatura di Raffaele Fitto, La Russa si è congratulato per il lavoro svolto in questi anni dai vertici pugliesi; è stato infine il commissario regionale Marcello Gemmato a richiamare il percorso storico di Alleanza Nazionale e di Pinuccio Tatarella, nel sogno di “voler andare oltre”.