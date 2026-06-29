“Reati prescritti” dopo 9 anni, chiusa senza risposte inchiesta avviata dalla denuncia dei No Tap

SAN BASILIO (Lecce) – Alcuni manifestanti vennero ammanettati e costretti a inginocchiarsi. Ogni forma di protesta venne stroncata a colpi di manganello. Altri attivisti, in quei concitati momenti, tentarono di contattare gli avvocati con messaggi e chiamate. Invano. Perché i telefonini finirono sotto sequestro insieme ai documenti di identità. E, una volta accompagnati in questura, un folto gruppo sarebbe stato collocato nelle celle di sicurezza. Per circa tre ore. Senza poter avere contatti con familiari o avvocati.

In pillole, fu questo il racconto su quando accaduto durante e dopo una manifestazione del 9 dicembre 2017 contro la realizzazione del gasdotto sulla costa di Melendugno. Messo nero su bianco da 36 manifestanti in un esposto in cui si ipotizzavano i reati di violenza privata, abuso d’ufficio a carico dei pubblici ufficiali depositato dagli avvocati Francesco Calabro e Giuseppe Milli. Quasi nove anni dopo, il fascicolo, rimasto sempre a carico di ignoti e finito sulla scrivania del procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi, nel frattempo andato in pensione, è stato archiviato perché i reati sono andati prescritti.

Nonostante i vari solleciti degli avvocati, in questi anni, perché non si sarebbe mai proceduto con l’identificazione dei responsabili del servizio di quell’operazione. L’esposto era estremamente dettagliato e circostanziato e ricostruiva con dovizia di particolari quel pomeriggio quando sul lungomare Matteotti di San Foca sfilarono i manifestanti. Una parte, a piccoli gruppi, si addentrò nelle campagne di San Basilio ai margini della cosiddetta “zona rossa”: qui venne inscenata una protesta contro la realizzazione dell’opera intonando dei cori di protesta. Manifestato il proprio dissenso, il gruppetto venne intercettato da alcuni equipaggi di polizia, schierati in tenuta antisommossa, muniti di scudi e di manganelli.

Colti alla sprovvista dall’inattesa iniziativa degli agenti, i manifestanti indietreggiarono disperdendosi in campagna. I poliziotti, però, stando a quanto veniva riportato nell’esposto, avrebbero inseguito gli attivisti utilizzando gas lacrimogeni, lanciandoli ad altezza d’uomo. Negli stessi frangenti, un elicottero della Polizia di Stato sorvolò a pochi metri dalle teste dei manifestanti. Di questi, alcuni si consegnarono alle forze dell’ordine; altri, invece, cercarono di allontanarsi ma vennero bloccati da un secondo plotone di agenti. Una ragazza cadde e si fratturò una gamba. Ma fu soccorsa con diversi minuti di ritardo perché – veniva riportato nell’esposto – l’ambulanza fu bloccata e respinta dalle forze dell’ordine.

Gli agenti, sempre secondo la ricostruzione dei denuncianti, sequestrarono i cellulari insieme ai documenti d’identità. Una volta trasferiti a Lecce, i manifestanti vennero divisi in due gruppi: uno, più sparuto, fu condotto nel Comando Provinciale dei Carabinieri; l’altro, più folto, in Questura dove sarebbero stati collocati nelle celle di sicurezza. Per circa tre ore. Senza più contatti con familiari o avvocati. Solo in serata i legali presenti vennero informati che tutti i manifestanti sarebbero stati rilasciati, una volta completate le procedure d’identificazione, e che nei loro confronti sarebbe stata formalizzata soltanto una denuncia a piede libero, per i reati di riunione non preavvisata, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ed accensioni pericolose.

Salvo poi lasciare la Questura dopo aver ottenuto la restituzione dei telefonini. Stessa sorte sarebbe stata riservata ai manifestati portati in caserma. Erano delle procedure necessarie? Domande lecite sulle quali, però, non sono mai arrivate risposte. E l’indagine, in realtà mai decollata, è stata archiviata.