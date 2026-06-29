Per il 3 Luglio a Galatone, Notte di Mezza Estate

Galatone si prepara alla Notte di Mezza Estate: il 3 luglio torna la festa nel cuore della città
GALATONE – Conto alla rovescia per la sesta edizione della Notte di Mezza Estate, l’appuntamento estivo promosso dal Comune di Galatone in collaborazione con l’U.C.G. – Unione Commercianti Galatone e inserito nel cartellone di Estate Galatea.
L’evento è in programma venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 21, quando il centro cittadino si trasformerà in un grande spazio dedicato all’intrattenimento, alla musica e allo shopping. Le principali vie interessate saranno Via XX Settembre, Viale XXIV Maggio e Piazza Pertini, che per l’occasione ospiteranno spettacoli, artisti di strada, animazione e performance itineranti.
L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini e visitatori in una serata all’insegna della convivialità e della valorizzazione del territorio, offrendo occasioni di svago per tutte le età e promuovendo, al tempo stesso, le attività commerciali del centro urbano.
Negli anni la Notte di Mezza Estate è diventata uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Estate Galatea, contribuendo ad animare il cuore della città e a favorire la partecipazione della comunità.
Maria Taccogna
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