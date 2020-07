LECCE – Antonio De Giorgi e Marcello Seclì, del movimento ambientalista Italia Nostra, tornano sulla vicenda dell’impianto di compostaggio privato che è stato proposto e poi bocciati da alcuni enti: “La vicenda relativa al progetto Metapulia, per il quale nei giorni scorsi il TAR/Lecce ha accolto il ricorso della società impugnando il provvedimento di diniego della Provincia di Lecce , risulta altamente e per l’ennesima volta emblematico circa i criteri inadeguati con cui vengono istruiti molti di questi progetti e per cui spesso la giustizia amministrativa si sostituisce d’imperio agli Organismi preposti con scelte che non corrispondono agli obiettivi che i vari Enti pubblici devono perseguire.

Non a caso la Sezione Sud Salento lo scorso 7 aprile aveva inviato una appos ita e dettagliata missiva alla P rovin – cia di Lecce, ai Comuni di Lecce e di Surbo, ad ARPA Puglia ed ASL Lecce con la quale, nel richiamare le osservazioni presentate dall’Associazione in sede di Conferenza dei Servizi, evidenziava che molte di esse erano state sostanzial mente igno rate – tant’è che non venivano citate nella Determina Dirigenziale del 30.03.2020 con cui è stato negato il rilascio dell’AIA e della VIA all’impianto. Infatti nelle osservazioni della Sezione Sud Salento di Italia Nostra si ipo – tizzavano – tra l’altro – gravi difformità del progetto dal Piano Regionale di Ges tione dei Rifiuti Speciali”, in relazione alle procedure di localizzazione del sito e alla mancata caratterizzazione dei rifiuti speciali da trattare. C on disap punto era stato rilevato da Italia Nostra che il Servizio Tutela e valorizzazione ambie ntale della Provincia di Lecce ha definito impropriamente la proposta come “impianto di produzione di bio – metano e compost d i qualità da FORSU”, ignorando che l’insediamento era destinato a tratt are anche rifiuti speciali, ragion per cui, vista l’eterogeneità e la composizione dei rifiuti in ingresso, difficilmente si potrebbe ottenere un “compost di qualità

E’ da rilevare in proposito che nell’atto di diniego, mentre compaiono ripetutamente le diciture “compost di qualità”, “FORSU” e “Piano di Gestione dei rifiuti Urbani”, non compare mai la dicit ura “rifiuti speciali”, né veniva mai citato il relativo Piano R egionale di G estione dei R ifiuti S peciali, contribuendo così a creare confusione – anche agli occhi del giudice amministrativo – sulla reale destinazione dell’impianto.

In tal senso appare altresì inquietante che una delle motivazioni più forti a sostegno del diniego (la inidoneità della proposta, così come viene presentata, finalizzata a risolvere il problema dello smaltimento della FORSU in provincia di Lecce), venga solo tratta, succintamente e senza ulteriori argomentazioni, dal parere del Comune di Lecce, che – giustamente – osserva come il progetto Metapulia srl sia “… svuotato del suo scopo principale, non potendo questo essere funzionale, come ritenuto dal proponente, alla gestione del ciclo dei rifiuti dei comuni salen – tini …”. Inoltre, a parere della scrivente, risulta assolutamente carente e inadeguata la conclusione rip o tata nella citata Determinazione, per cui, pur sussistendo vari motivi per un netto diniego (vedasi in proposito le osservazioni addotte dalla scrivente e da altre associazioni), in cui si afferma che “la Conferenza dei Servizi non ha, in definitiva, avuto modo di accertare la compatibilità dell’impianto proposto ai principi stabiliti dall’art. 177 comma 4, del D.Lgs. 152/06, di una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente”.

Così come appare incomprensibile che Arpa- Puglia risulti assente in una fase cruciale della Conferenza dei Servizi (seduta del 19.02.2020) e che – a quanto riportato nella Determinazione in oggetto – “pur avendone ruolo e risorse strumen – tali, non si esprime, come invece dovrebbe, in merito alla possibilità di derogare alle distanze minime da centri abi – tati e da siti sensibili, fissate per i criteri localizzativi degli impianti di compostaggio dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”.

Per queste ragioni le conclusioni adotta te da l Provvedimento di diniego della Provincia del 30.03.2020 non era stato condiviso da Italia Nostra sotto diversi profili: da un lato, perché mostra va una preoccupante mancanza di coordinamento e di s inergia tra enti pubblici prepos ti alla tutela della salute collettiva, dall’altro perché non spett a va esclusivamente ad Arpa (che appare come unica responsabile nel dispositivo della Provincia) la valutazione in deroga della distanza minima d ell’impianto dai centri abitati.

Infatti per tali car enze nella nota inviata il 07 aprile Italia Nostra aveva espre sso forti preoccupazioni sul prov – vedimento della Provincia che non facilmente avrebbe retto di fronte al giudice ammini strativo , ragion per cui era stato chiesto che venissero emessi idonei provvedimenti cautelativi atti a sanare le lacune e le criticità segnalate ( ricorrendo anche al regime di autotutela) in modo da poter resistere ad eventuale impugnazione del provvedimento dinanzi al TAR .

P urtroppo, nonostante le preoccup azioni espresse da Italia Nostra e le relative richieste, nessun atto integrativo e cautelativo era stato adottato e per cui oggi, quello paventato da Italia Nostra, sì è pratic a mente avverato.

Sulla base del provvedimento del TAR la Provincia oggi è chiamata a riesaminare il progetto prima del 28 ottobre (data in cui lo stesso TAR si esprimerà nel merito) per cui Italia Nostra intende richiamare la Provincia e gli altri Enti interessati a riconsiderare il progetto anche sulla base delle osservazioni inviate da Italia Nostra per evitare di ritro-varci, come per altri progetti, che venga realizzato un impianto che poi si rivelerà un vero “cavallo di Troia”!

Per queste regioni la Sezione Sud Salento di Italia Nostra proseguirà con i mezzi e nelle sedi opportune la sua attività per la tutela del territorio e – a tal fine – rivolge un appello all’impegno serio e coerente a tutti quanti – amministratori e funzionari pubblici – vogliano farsi carico delle responsabilità legate al mandato ricevuto”.