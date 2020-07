La corazzata di Michele Emiliano si rinforza con una lista di alcuni esponenti delle Partite Iva, ma PIN di dissocia

PUGLIA – Si aggiunge un altro partito alla coalizione della Puglia che sostiene Michele Emiliano alle elezioni regionali 2020: è il Partito Pensiero e Azione – Popolo Partite Iva che porta a 15 le liste che compongono la squadra del centrosinistra.

“Ringrazio il Partito Pensiero e Azione Popolo Partite Iva – dichiara Emiliano – che ha aderito al progetto della nostra coalizione alle prossime Regionali e che presenterà una propria lista. Insieme ai pugliesi e a tutte le forze politiche della coalizione scriveremo il programma per i prossimi 5 anni. Dopo il lockdown i pugliesi hanno bisogno di concretezza e sono certo che il contributo di idee che arriverà dal Partito che dà voce al mondo delle partite Iva sarà rilevante. Andiamo avanti!”. Ma il presidente delle Partite IVA pugliesi, Antonio Sorrento interviene per puntualizzare che il movimento non scende in campo alle regionali, ma lascia libera scelta ai propri aderenti.

Infatti, il Presidente ad Interim, già Vice P. P.I.N. – Partite Iva Nazionali, Antonio Sorrento intende precisare che l’associazione sindacale spesso identificata con la frase generica il “Popolo delle Partite Iva” “non concorrerà alle prossime Regionali con propri candidati o mediante apparentamenti con partiti”.

“P.I.N. è nata per garantire la tutela sindacale delle micro imprese che in Italia rappresentato il 96% delle piva, per cui abbiamo già il nostro ‘Bel da fare’ in tal senso – spiega un comunicato-

Sorrento ci tiene ad anticipare che il 23 luglio p.v. si terrà la riunione generale dei soci PIN in cui si discuterà anche la messa in funzione su tutto il territorio Nazionale delle nuove iniziative ‘PRO MICRO IMPRESE’ volte alla tutela ed alla salvaguardia delle stesse.

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate prima dalla Castelli e poi da Misiano oltre che alla proroga non concessa per il versamento delle tasse, non possiamo far altro che sentirci indignati da quanto appreso con la convinzione che le partite iva d’Italia meritano rispetto, quel rispetto per cui noi di PIN combattiamo giorno dopo giorno”.