LECCE – Ancora tensioni nel carcere di Borgo San Nicola a causa della protesta 500 detenuti dovuta al blocco skype per colloqui famiglia. Sono stati momenti difficili: i detenuti hanno battuto contro le inferriate suppellettili in dotazione nelle stanze di pernottamento. L’iniziativa si è protratta per circa un ora tenendo in apprensione il reparto di polizia penitenziaria sempre pronto nonostante le difficoltà degli ultimi giorni e due note di protesta della segreteria generale OSAPP dirette ai massimi vertici politici e dell’amministrazione penitenziaria. All’origine della rabbia dei detenuti la frettolosa e non preannunciata circolare di sospensione del sistema Skype per i colloqui famiglia, circolare che rafforza ancor di più la convinzione di un amministrazione penitenziaria nel totale caos e disorganizzazione che sta generando forti rischi e pericolo per un sistema sull’orlo del precipizio.

A renderlo noto e Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto OSAPP: “L’obiettivo sindacale è quello di portare all’attenzione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria come delle restanti Autorità politiche la disastrosa e drammatica situazione del sistema penitenziario in Puglia, le inottemperanze in tema di relazione tra le parti e nell’equa e trasparente gestione del personale, il quale dopo l’emergenza e gli effetti del COVID 19, si trova oggi ad affrontare ulteriore grave disagio apertura nuovi reparti a Lecce a Taranto e Trani senza alcun adeguamento degli organici non rispondente ai canoni di sicurezza e trattamento. Se il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, continua a esprimere vicinanza e gratitudine alla polizia penitenziaria, fornendo peraltro numeri parziali che non tengono conto del gravissimo fabbisogno degli organici, senza condurre azioni concrete che risollevino il Corpo e il sistema penitenziario dalla palude in cui sono stati cacciati da lui e dai suoi predecessori, sappia che la Polizia penitenziaria non sarà affatto grata a lui, abbandonata alle aggressioni e all’insicurezza. È necessaria una svolta – conclude Pasquale Montesano – La Puglia ormai necessita di un concreto rinnovamento sia strutturale che nella gestione della Polizia Penitenziaria che è diventata desueta nella forma e nella sostanza anche a seguito dei mancati interventi correttivi tanto attesi e mai giunti“. ​