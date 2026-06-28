Festa di Sant’Oronzo a Lecce: ecco gli spettacoli e le novità. Giostre, ipotesi spostamento all’aeroporto Lepore

LECCE – Le giostre della festa patronale di Lecce potrebbero trovare quest’anno una nuova casa all’interno dell’aeroporto Lecce-Lepore. È questa l’ipotesi che nelle ultime ore sta guadagnando sempre più consensi nel confronto tra l’amministrazione comunale e gli operatori dello spettacolo viaggiante, chiamati a trovare una sistemazione alternativa a causa dei cantieri per i Giochi del Mediterraneo che hanno reso indisponibile la tradizionale area dello stadio Via del Mare. Se la soluzione dovesse essere confermata, si tratterebbe di un trasferimento limitato all’edizione 2026 della festa dei Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato, in programma dal 23 al 27 agosto.

L’ipotesi dell’aeroporto Lepore è emersa dopo che altre possibili collocazioni hanno mostrato limiti difficilmente superabili. Tra queste, l’area di Settelacquare, ritenuta però troppo ridotta per ospitare tutte le attrazioni e destinata a creare notevoli disagi alla viabilità, poiché richiederebbe la chiusura delle strade che si affacciano sulla piazza. Gli ampi piazzali dello scalo leccese, invece, offrirebbero spazi sufficienti per sistemare l’intero luna park senza particolari problemi organizzativi. L’unico elemento che continua a suscitare qualche perplessità riguarda la distanza dal centro cittadino, che potrebbe influire sull’afflusso dei visitatori, ma allo stato attuale rappresenta la soluzione ritenuta più praticabile. Anche il Foro Boario, utilizzato in passato e al centro di polemiche in occasione dell’installazione del circo, non viene considerato una valida alternativa.

La necessità di trovare una nuova sede nasce dai numerosi interventi infrastrutturali in corso in città. I lavori per i Giochi del Mediterraneo interessano infatti l’area del Via del Mare, mentre il cantiere di via XXV Luglio comporterà anche una diversa organizzazione delle tradizionali bancarelle della festa. Almeno sette baracche saranno infatti trasferite in viale Lo Re, soluzione ormai definita per consentire il proseguimento dei lavori senza interferenze.

Sul fronte del programma, la festa manterrà comunque il suo ricco calendario di appuntamenti. Dal 23 al 27 agosto piazza Sant’Oronzo ospiterà ogni sera spettacoli dedicati prevalentemente agli artisti del territorio: si partirà con l’Orchestra Filarmonica di Lecce e l’omaggio a Tito Schipa, per proseguire con Taranta Project & Marmo, Enzo Petrachi & The Folk Orchestra, i Tamburellisti di Torrepaduli, gli Après La Classe, Antonio Castrignanò con “Taranta Sounds 2026” e il gran finale di LeccèGiovani con Rhove, Ascanio, Cristiano Borsi, Fabio Ferrucci, Viola Silvi del Breakfast Club e numerosi giovani artisti e dj. Confermata anche la presenza delle tre grandi bande musicali, protagoniste delle tradizionali sfilate, dei concerti sinfonici e delle esibizioni itineranti nel centro storico.

Per gli spettacoli principali il Comune ha previsto un investimento iniziale di 31.645,60 euro, ai quali si aggiungono 12.500 euro destinati ai complessi bandistici, mentre sono ancora in corso gli affidamenti relativi a palco, service audio e luci, sicurezza, Siae, spettacolo pirotecnico e agli altri servizi necessari per lo svolgimento della manifestazione. L’ultima parola sulla sede del luna park arriverà nelle prossime settimane, ma l’aeroporto Lecce-Lepore appare ormai la soluzione che raccoglie le maggiori possibilità di diventare la nuova casa delle giostre per l’edizione 2026 della festa patronale.