Furto nella villa di Adriana Poli Bortone: bottino da quantificare, indagano i Carabinieri

LECCE – Grave furto nella tarda serata di ieri nella periferia di Lecce, dove nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione della sindaca Adriana Poli Bortone.

A fare la scoperta è stata la stessa prima cittadina che, rientrando a tarda ora, ha constatato l’effrazione e l’ammanco di numerosi beni di valore, allertando il 112 intorno alle 23:30.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito in un raggio temporale di poche ore, sfruttando la momentanea assenza della proprietaria e dei familiari.

La banda, descritta dagli inquirenti come composta da professionisti, ha superato il muro di cinta e ha guadagnato l’accesso all’immobile forzando una grata di protezione e una finestra. Per agire indisturbati, i criminali avrebbero inoltre preventivamente manomesso i sistemi di videosorveglianza della proprietà.

Una volta all’interno, hanno setacciato le stanze asportando un ingente quantitativo di oro e argenteria, il cui valore complessivo è ancora in corso di quantificazione.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, sebbene l’ipotesi più accreditata rimanga quella di un furto con obiettivo casuale, legato al prestigio dell’immobile e alla posizione isolata, piuttosto che all’identità istituzionale della vittima.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lecce per un primo sopralluogo notturno.

Nella mattinata odierna, i militari, supportati dal personale della Sezione Investigazioni Scientifiche, hanno effettuato ulteriori e più approfonditi rilievi tecnici all’interno e all’esterno della villa, alla ricerca di impronte digitali, tracce biologiche o elementi utili all’identificazione dei componenti della banda.

Le indagini sono tuttora in corso.