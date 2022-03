Anche le liste di Fratelli d’Italia sono state consegnate: sfida tra big a Lecce

PUGLIA – È tutto pronto per la sfida di Fratelli d’Italia: una competizione con le liste degli altri candidati presidenti, ma anche interna tra fittiani e meloniani e per il primato nel centrodestra (qui la sfida è con la Lega). Gabellone, il braccio destro di Fitto, punta a prendere più voti dell’uscente Congedo. Ma ci sono diversi volti noti in campo, inclusi Gianni Stefano, Federica De Benedetto, l’uscente Luigi Manca e Michele Giordano. La lista leccese di Fratelli d’Italia è fatta di ex sindaci e uscenti: non dovrebbe deludere le aspettative. LE LISTE IN PUGLIA BARI 1.Allegretti Vittoria 2.Casamassima Domenico 3.Cicirelli Maria 4.Diomede Teresa 5.D’Onghia Katrin Daniela 6.Ferri Giuseppina 7.Finocchio Pasquale 8.Loizzo Nicola Fedele 9.Melini Irma 10.Paparella Pietro detto Piero 11.Picaro Michele 12.Scatigna Tommaso 13.Silletti Giuseppe Nicola 14.Valentini Aldo Vito detto Vito 15.Zullo Ignazio BAT 1.Di Feo Francesco 2.Lima Raimondo 3.Matera Mariangela 4.Spina Antonia 5.Ventola Francesco BRINDISI 1.Carbone Giuseppe 2.Caroli Luigi 3.Giannone Giuliana 4.Guadalupi Pietro 5.Saccomanno Tiberio FOGGIA 1.Canistro Nunzia 2.Castriotta Raffaele detto Lello 3.De Lallo Lucia Rita 4.De Leonardis Giovanni 5.D’Emilio Francesco 6.Giannatempo Antonio 7.Longo Bruno 8.Pica Giuseppe LECCE 1.Basile Cataldo 2.Congedo Saverio 3.De Benedetto Federica 4.Gabellone Antonio Maria 5.Giannotti Franca 6.Giordano Michele Riccardo 7.Grasso Maria Rosa 8.Manca Luigi 9.Mariano Sonia 10.Stefano Giovanni TARANTO 1.Arrè Francesca 2.Maiorano Luigi Giovanni 3.Perrini Renato 4.Perrone Agostino 5.Pilolli Domenico Giovanni 6.Rigo Mario 7.Vietri Giampaolo

IL COMMENTO DEI COORDINATORI

I Coordinatori provinciali

Pierpaolo Signore Antonio Lio commentano la presentazione della lista: “Con grande soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora, abbiamo depositato la lista di Fratelli d’Italia in provincia di Lecce per Fitto presidente della Puglia. Una squadra forte composta da Consiglieri regionali uscenti, validi amministratori e professionalità di spicco in ogni settore sociale, economico e produttivo del territorio. Il nostro partito, con queste credenziali, si candida ad essere forza trainante nella corsa che porterà alla vittoria il nostro on. Raffaele Fitto e tutta la coalizione di cdx. Auguriamo ai nostri candidati di poter svolgere la migliore campagna elettorale possibile con l’obiettivo di consegnare ai pugliesi e ai salentini il miglior governo regionale possibile, quello targato Fratelli d’Italia e Raffaele Fitto Presidente!”.