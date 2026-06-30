Lecce3x3, torna lo spettacolo in Piazza Sant’Oronzo: basket, musica e inclusione nel cuore della città

LECCE – Dopo il successo delle prime due edizioni, il Lecce3x3 è pronto a tornare per un nuovo weekend di sport e spettacolo nel cuore della città. L’11 e 12 luglio Piazza Sant’Oronzo ospiterà infatti la terza edizione della manifestazione, confermandosi per il secondo anno consecutivo una delle location più affascinanti del panorama nazionale del basket 3×3.

Per due giorni il salotto buono di Lecce si trasformerà in un vero e proprio playground urbano, pronto ad accogliere atleti, appassionati e curiosi in un’atmosfera che unisce sport, musica e intrattenimento. Un weekend che si preannuncia particolarmente caldo, non solo per le temperature estive, ma anche per l’intensità delle sfide che animeranno il campo allestito nel cuore della città.

L’evento, organizzato dall’ASD Lecce 3×3, fondata da Antonio Savastano, Alessandro Gismondi e Andrea Ingrosso, e patrocinato dal Comune di Lecce, sarà ancora una volta tappa “Classic” ufficiale del circuito Estathé 3×3 Italia FIP, assegnando punti validi per il ranking nazionale.

Il programma prevede competizioni nelle categorie Open Maschile, Under 16 e Under 18 Femminile, con squadre provenienti da tutta la regione e da diverse zone d’Italia pronte a contendersi i tanti e ricchi premi messi in palio dagli sponsor e, soprattutto, l’accesso diretto alle Finals del circuito LB3 riservato alla squadra vincitrice della categoria Open.

Tra le novità più attese dell’edizione 2026 spicca il “Tuttanaltrastoria 3 Point Contest”, la gara del tiro da tre punti organizzata in collaborazione con Tuttanaltrastoria, la più grande community dedicata al basket pugliese.

Come da tradizione, il Lecce3x3 non sarà soltanto basket giocato. Ad arricchire il programma ci saranno esibizioni di danza hip hop, musica e momenti di intrattenimento che contribuiranno a creare l’atmosfera tipica degli eventi streetball più importanti.

Spazio anche all’inclusione grazie alla presenza dei ragazzi della JBM – Junior Basket Minozzi di Gioia del Colle, protagonisti di una gara dimostrativa di baskin, disciplina che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme, promuovendo i valori della partecipazione, dell’integrazione e dello sport per tutti.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di consolidare ulteriormente una manifestazione che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per il basket estivo pugliese, valorizzando al tempo stesso una delle piazze più belle d’Italia attraverso lo sport e l’aggregazione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 luglio e tutte le informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell’evento.

Lecce è pronta a vivere due giorni di grande basket. Per gli appassionati, e non solo, l’appuntamento è fissato: l’11 e il 12 luglio Piazza Sant’Oronzo sarà ancora una volta il cuore pulsante dello streetball pugliese. Vietato mancare. Per iscriversi cliccare il seguente link:

https://tinyurl.com/Lecce3x3-Iscrizioni2026