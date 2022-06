Caso Arpal, concorso per comunicatori dove essere giornalista non vuol dire nulla. Blasi: “Da modificare”

BARI – Continuano le polemiche sul concorso per l’assunzione presso l’Arpal Puglia – tra le altre figure professionali – di 14 addetti alla comunicazione. Assistampa chiede di annullarlo perché non si possono mettere sullo stesso piano giornalisti e non giornalisti per un incarico pubblico che riguarda la stampa e la comunicazione. Il commissario dell’Agenzia, Massimo Cassano precisa come le modalità di scelta previste nell’avviso pubblico, siano state determinate dal ministero del Lavoro tramite un accordo siglato con le Regioni lo scorso anno. Cassano sottolinea: “Condivido le perplessità espresse da Assostampa e Ordine dei Giornalisti di Puglia. Personalmente, viste anche le peculiarità strategiche dell’Arpal Puglia, mi sarei mosso diversamente, ma – come detto – si tratta di linee guida stabilite in altra sede. La nostra Agenzia ne ha preso atto adeguandosi a quanto indicato”.

Intanto nel centrodestra c'è chi si indigna, come il capogruppo di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo. "Abbiamo letto i dettagli del concorso Arpal a tempo indeterminato e ci domandiamo: è un concorso elettorale o un concorso farsa? Andiamo per gradi. Innanzitutto, le prove scritte. Per queste, l'art 13 recita: "Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte un punteggio di almeno 21/30". Andiamo avanti, a quanto previsto per la formazione della graduatoria nell'art 17: "La graduatoria finale di merito è unica ed è formata secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato al colloquio da ciascuno dei candidati, nonché del punteggio conseguito a seguito di valutazione dei titoli di studio e di servizio". Ergo, le prove scritte servono solo a dare la possibilità di essere ammessi al colloquio e che, quindi, il punteggio ottenuto non va a far parte della compilazione della graduatoria finale che sarà formata solo in base al punteggio dell'orale sommato a quello dei titoli. Qui i dubbi si moltiplicano, perché nulla si dice su come verranno calcolati i punteggi relativi a titoli di studio e di servizio e che peso avranno al momento della compilazione della graduatoria. Allora, il punto è questo: se il punteggio della prova scritta serve solo per l'accesso alla prova orale e non incide sulla posizione nella graduatoria finale e se la valutazione dei titoli non è fondata su criteri oggettivi e predeterminati, ci troviamo di fronte a un bando dal sapore clientelare per sistemare amici e supporter del duo Emiliano-Cassano. Si tratta di una cocente illusione per tutti quei giovani che ambiscono ad un posto di lavoro solo per il loro merito e che non possono vantare amicizie vicine al presidente. E i giovani pugliesi hanno bisogno di lavoro e di verità, di giustizia e meritocrazia. Altrimenti si tratta di una beffa ai danni delle legittime ambizioni dei giovani meritevoli e qualificati".

Sulla vicenda interviene anche Sergio Blasi: “Il bando di concorso per la selezione di 14 addetti alla comunicazione e ai rapporti con i media indetto dall’Arpal va modificato immediatamente. Tra i requisiti, infatti, non figura l’iscrizione all’albo dei giornalisti, il che oltre che incomprensibile, è formalmente sbagliato, visto che chi ricopre il ruolo di rapportarsi con i media per amministrazioni o enti pubblici deve necessariamente essere iscritto all’albo professionale dei pubblicisti o dei professionisti (come previsto dalla legge 150/2000 sulla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione della Pubblica amministrazione). Non a caso l’Ordine dei giornalisti ha già annunciato, giustamente, “azioni legali a tutela della dignità professionale di tutta la categoria”.

Invito dunque il presidente Emiliano a porre subito rimedio a questo grossolano errore, onde evitare ripercussioni legali. Ne va della credibilità dell'ente regionale e dell'Arpal stessa. Una cosa dev'essere chiara: questo è il tempo della competenza e delle cose fatte per bene. E' ora di finirla con i soliti pasticci pre-elettorali".