Lecce: il 12 luglio raduno in sede, il 15 partenza per l’Austria

LECCE – In vista della ripresa ufficiale dell’attività per la Stagione Sportiva 2026/2027, i calciatori saranno suddivisi in due gruppi; il primo si radunerà in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, mentre il secondo la settimana successiva.
A partire da lunedì 13 luglio, i calciatori del primo gruppo svolgeranno i test da campo al Centro Sportivo di Martignano e le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano.
La partenza per Bad Loipersdorf è prevista per il pomeriggio di mercoledì 15 luglio.
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