Le previsioni meteo di domani 1 luglio

Puglia – Condizioni di tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle zone interne. Rapido miglioramento nel corso della serata con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente, salvo locali piovaschi sui settori alpini. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, meno frequenti al Nord-Est. Tra la serata e la notte maltempo che si sposta al Nord-Est, specie tra Friuli, Veneto e Romagna con temporali anche intensi, ampie schiarite da ovest.

AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo sui settori intensi, poche variazioni altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge tra settori interni e versante adriatico e temporali sparsi sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità sui settori interni Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi ed in movimento sul versante tirrenico. Locali fenomeni anche nelle zone interne delle Isole. Migliora entro sera con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e alta Puglia.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo una lieve flessione positiva delle massime sulle Isole Maggiori.

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