Ex Caserma Massa, ancora polemiche sul milione per la Tettoia Liberty: Rotundo chiede la documentazione a Mazzeo

LECCE – Si riaccende il confronto politico sul project financing dell’ex Caserma Massa. Al centro della seduta della Commissione Controllo XI, presieduta da Antonio Rotundo, è finita la decisione dell’amministrazione comunale di destinare un milione di euro alla società concessionaria Piazza Tito Schipa srl per il restauro e la valorizzazione della Tettoia Liberty. Per i consiglieri di minoranza il contributo sarebbe stato assegnato senza che fosse prima definita la revisione del piano economico-finanziario della concessione e senza che la Commissione abbia potuto esaminare tutta la documentazione necessaria per svolgere la propria attività di controllo. Durante i lavori della Commissione controllo XI, Rotundo ha riferito di aver chiesto chiarimenti al dirigente Giovanni Puce sullo stato della concessione, ricevendo come risposta che gli uffici sono impegnati nella revisione del project financing. Una spiegazione che il consigliere del Partito Democratico giudica insufficiente. “Si procede alla revisione del piano economico-finanziario, che invece era il presupposto, la pre-condizione sulla base della quale sarebbe stato possibile correggere gli accordi precedenti. L’assenza del dirigente Puce in Commissione rende difficile ottenere risposte”, ha dichiarato.

Ad alimentare le contestazioni è anche la recente determina con cui il Comune ha accertato e prenotato 1,7 milioni di euro provenienti dalle compensazioni ambientali riconosciute da Snam nell’ambito della convenzione collegata al metanodotto TAP. Di queste risorse, un milione sarà destinato al recupero e al reinserimento urbano della Tettoia Liberty, mentre i restanti 700 mila euro finanzieranno gli interventi di efficientamento energetico e valorizzazione di Palazzo Scipione Ammirato.Secondo Rotundo, però, prima di destinare il finanziamento al concessionario sarebbe stato necessario ridefinire il piano economico-finanziario e verificare l’equilibrio complessivo dell’operazione. Per questo motivo il presidente della Commissione ha inviato una Pec al segretario generale Giacomo Mazzeo denunciando il mancato invio, a quasi un mese dalla richiesta, della documentazione relativa all’affidamento della gestione dei parcheggi a società esterne e agli atti di sub-concessione degli immobili destinati ad attività commerciali e uffici.

“Senza la documentazione richiesta la Commissione che presiedo non è nelle condizioni di esercitare la funzione di controllo che la legge e lo Statuto le attribuiscono”, ha scritto Rotundo, sollecitando la trasmissione degli atti indispensabili per verificare l’andamento della concessione. L’approfondimento richiesto dall’opposizione riguarda anche la gestione dei 466 posti auto affidati per 42 anni, oltre al sistema delle sub-concessioni previsto dal project financing, che comprende spazi commerciali e circa 4.600 metri quadrati di uffici destinati alla locazione con canoni mensili compresi tra 1.800 e 2.700 euro. Per la minoranza soltanto attraverso l’acquisizione dell’intera documentazione sarà possibile ricostruire il quadro economico della concessione e verificare la sostenibilità degli impegni assunti.

Critiche sono state espresse anche dagli altri componenti dell’opposizione. Antonio De Matteis ha sostenuto che sarebbe opportuno ritirare la delibera con cui viene assegnato il milione di euro al concessionario. Fabiana Cicirillo, di Lecce Città Pubblica, ha invece parlato di una gestione assimilabile a un rapporto tra privati, mentre Giovanni Occhineri ha lamentato la persistente mancanza di risposte da parte dell’amministrazione. Per i consiglieri di minoranza, prima di concedere il finanziamento sarebbe stato necessario predisporre un dettagliato piano delle opere e dei costi, così da verificare la congruità dell’investimento pubblico rispetto agli interventi programmati e garantire la massima trasparenza su un’operazione destinata a incidere sul futuro dell’ex Caserma Massa.