Lecce, la circonvallazione è pronta nei tempi previsti: 9 chilometri riqualificati, gli ultimi lavori dopo metà luglio

Lecce rispetta la scadenza fissata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e porta a termine uno dei cantieri più rilevanti degli ultimi anni. Proprio nel giorno previsto per il completamento degli interventi finanziati dal PNRR, il Comune ha ufficialmente consegnato i lavori di riqualificazione della circonvallazione, un’opera che ha interessato l’intero anello viario interno con interventi destinati a migliorare viabilità, sicurezza e accessibilità. “Oggi è un giorno importante per Lecce. Nel giorno esatto della scadenza dei termini PNRR possiamo dire con orgoglio di aver completato uno degli interventi più strategici per la nostra comunità: la riqualificazione complessiva della circonvallazione – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla – Siamo di fronte al completamento di un anello interno che oggi conta ben 9 chilometri di asfalto completamente nuovo, per una superficie totale di 90mila metri quadrati”.

L’intervento non si è limitato al rifacimento del manto stradale. Il progetto ha interessato anche l’eliminazione delle barriere architettoniche con la realizzazione di oltre 175 rampe e la riqualificazione di quasi 5mila metri quadrati di marciapiedi, ora uniformati lungo l’intero percorso con una larghezza standard di un metro e mezzo. Contestualmente sono stati rinnovati i sottoservizi grazie al coordinamento con Enel e Acquedotto Pugliese, che hanno operato parallelamente ai lavori comunali. Sono stati inoltre installati la nuova segnaletica orizzontale e verticale, realizzate nuove fermate degli autobus e messi in sicurezza alcuni punti particolarmente critici della viabilità, come gli incroci di via Gentile e via Ugo Foscolo, dove sono state costruite apposite isole pedonali.

Una parte dell’intervento dovrà però essere completata nelle prossime settimane. “Il progetto prevede l’inserimento di 30 nuove alberature. Ci tengo a specificare che la loro piantumazione avverrà al termine dei grandi caldi estivi, per garantire l’attecchimento e la crescita sana delle piante”, ha spiegato Giordano Anguilla. Resta poi da ultimare il tratto di viale Rossini, dove il cantiere riprenderà dopo il 15 luglio. “In quel punto l’intervento si interseca con un finanziamento regionale per una pista ciclabile: abbiamo scelto di operare dopo metà luglio nel pieno rispetto della legge e della tutela della biodiversità, attendendo il termine del periodo di nidificazione degli uccelli”, ha precisato il vicesindaco.

Nel tracciare il bilancio di un’opera durata due anni, l’assessore ha voluto ringraziare tutti i soggetti coinvolti. “È stato un lavoro straordinario, pazzesco, durato due anni. Io oggi ho solo la fortuna e l’onore di tagliare questo nastro, ma il merito va a una squadra incredibile che ha affrontato e superato sfide complessissime lavorando incessantemente”. Un ringraziamento è stato rivolto all’impresa Panarese, capofila del raggruppamento di imprese, alla direzione dei lavori con il dottor Andrea Enrico e il geometra Paladini, al responsabile unico del procedimento, al dirigente Giovanni Puce e a tutti gli operai e tecnici che hanno consentito al Comune di rispettare una delle più importanti scadenze previste dal PNRR.