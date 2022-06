Comuni senza PRG adeguati e baricentrismo. Marco Rizzo: “15 anni di abbandono da parte della Regione”

LECCE – La burocrazia in Puglia è un Moloch che rende imprese e professionisti “ostaggi”, in un Salento che in questi anni è stato sempre più marginalizzato. “I problemi sono tanti, il baricentrismo domina e anche la programmazione dei singoli Comuni risente di una lentezza e di una mancata visione a monte” – spiega Marco Rizzo, noto geometra, oggi in campo alle regionali del 20 e 21 settembre “per dare maggiore voce alle professioni tecniche“ con un’idea chiara di “semplificazione”, deburocratizzazione, innovazione e valorizzazione dei territori.

“La mia candidatura alla carica di consigliere regionale nasce dal pieno sostegno del mondo delle professioni di area tecnica, che da sempre opera sui territori con passione e competenza per cercare di creare le condizioni capaci di garantire uno sviluppo forte e sostenibile” – spiega il candidato de “La Puglia Domani”, lista del candidato presidente Fitto.

Quali sono le priorità secondo lei che, in ambito tecnico urbanistico ed ambientale, devono essere messe in agenda nei primi mesi di azione di governo della Regione?

“I Comuni, che da sempre costituiscono il primo baluardo amministrativo e di gestione del territorio sono da ben 15 anni (gestione Vendola-Emiliano) abbandonati a se stessi e sottovalutati dall’ente Regione Puglia.

In ambito urbanistico infatti al netto degli annunci fatti sui mezzi di comunicazione, solo il 32% dei comuni pugliesi è dotato di uno strumento di pianificazione territoriale ed Urbanistica (PRG ed altro…) adeguato ai tempi e capace di garantire uno sviluppo forte ordinato e compatibile con l’ambiente.

A fronte dei tanti proclami fatti ai Comuni sono arrivate le briciole in tema di risorse promesse con la conseguente presenza di strumenti urbanistici di sviluppo desueti, anacronistici e discriminatori in alcuni casi (Programmi di Fabbricazione…).

Secondo lei, dal punto di vista della programmazione e del sostegno cosa dovrebbe fare la Regione per agevolare lo sviluppo dei territori?

“La Regione ha l’obbligo di investire nelle reti infrastrutturali (strade,reti idriche, reti fognarie, porti aereoporti ed infrastrutture telematiche), ma per fare questo deve aprirsi al mondo delle professioni e unitamente a loro, ciascuno per le proprie competenze deve realizzare una adeguata infrastrutturazione dei territori consentendo ad ogni provincia di avere delle opere strategiche.

Non si può immaginare una Regione che abbia il 80% della sua dotazione infrastrutturale all’interno dell’area metropolitana di Bari. Occorre cambiare guida alla Regione Puglia per riequilibrare la dotazione infrastrutturale del Salento inteso come provincie di Lecce Brindisi e Taranto.

Con Raffaele Fitto Presidente della Regione Puglia ciò sarà possibile…“.

Se il centrodestra dovesse vincere le elezioni e Raffaele Fitto dovesse diventare Presidente della Regione Puglia, quale sarà la sua prima proposta ?

“Proporrò al Presidente Fitto che possano tenersi gli Stati generali delle professioni tecniche di Puglia, consentendo a tutti gli ordini di Puglia, ai singoli professionisti ed alle eccellenze che operano nel mondo universitario e della ricerca di poter esprimere appieno il loro potenziale garantendo la possibilità di avere un programma dettagliato di opere strategiche capaci di far decollare economicamente ogni singolo territorio, nel pieno rispetto dell’ambiente e compatibilmente con i relativi contesti urbanistici e sociali.

Tali opere dovranno avere un realistico cronoprogramma dei tempi di realizzazione ed una normativa specifica in modo da rendere l’iter amministrativo – autorizzativo certo,celere ed efficace”.