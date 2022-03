Covid, due nuovi casi e un tampone indeterminato in provincia di Lecce. Un’altra 19enne infettata

LECCE – Ancora un’altra 19enne è risultata positiva nelle scorse 24 ore al tampone che rileva la presenza del SARS-CoV-2. Ma tra i positivi ci sono una signora di 75 anni e un tampone indeterminato eseguiti su di una 61 enne. Tre donne della provincia di Lecce. I casi aumentano anche perché l’Asl leccese si sta concentrando sulla “caccia ai portatori” spesso privi di sintomi. L’esito indeterminato di un tampone viene considerato positivo, ma potrebbe non esserlo: sono necessari ulteriori approfondimenti, perché potrebbe trattarsi di soggetti che hanno avuto in passato a che fare col virus e ora sono sani. Gli asintomatici continuano ad essere prevalenti nel Leccese, ma comunque contagiosi, secondo Lopalco, “perché rappresentano la miccia da spegnere di una futura possibile esplosione del covid in Puglia”.

