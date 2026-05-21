Disagi Vito Fazzi, l’Asl alla Cgil: “Sono in corso interventi finalizzati al ripristino della piena funzionalità”

L’Asl interviene con una nota per fare chiarezza sulle osservazioni formulate dalla CGIL FP Lecce circa i disagi arrecati a pazienti e operatori presso il Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, offrendo una ricostruzione dettagliata dei cantieri in corso.

“La temporanea chiusura – a partire da dicembre 2025 – dell’accesso veicolare al sottopassaggio situato al piano terra del Blocco centrale si è resa necessaria per ragioni di sicurezza. In particolare, è stato interdetto, mediante transennamento e in via cautelativa, il tratto di piazzale sottostante l’insegna “H” collocata sul tetto dell’edificio, la cui rimozione si rende necessaria in quanto ormai obsoleta.

Le operazioni di smontaggio dell’insegna e della relativa struttura portante, particolarmente complesse, sono state rinviate a causa delle note avverse condizioni meteorologiche; si è pertanto in attesa della data di avvio dell’intervento con la ditta già individuata.

Nel frattempo, è stato predisposto un percorso alternativo dedicato alle persone con disabilità, tale da garantire l’accesso senza arrecare disagi all’utenza.

Per quanto concerne gli ascensori, si precisa che presso l’Oncologico del “Vito Fazzi”, risulta attualmente fuori servizio un solo ascensore, per il quale sono già state avviate le necessarie procedure di riparazione.

Nel Blocco centrale del Presidio Ospedaliero, invece, risultano temporaneamente guasti due dei dieci ascensori destinati al pubblico; anche in questo caso sono in corso gli interventi finalizzati al ripristino della piena funzionalità. Si evidenzia, inoltre, che accanto a ciascuno degli ascensori non funzionanti è presente un impianto omologo regolarmente operativo.

Per gli altri ascensori, considerati gli elevati costi di riparazione, è prevista la sostituzione di tutti gli impianti in base all’obsolescenza, nell’ambito del finanziamento FSC 2021-2027 “Adeguamento antincendio PO Fazzi”.

Nell’ottica di una collaborazione proficua e costruttiva, sarebbe auspicabile che le organizzazioni sindacali, prima di inviare comunicati agli organi di informazione, si confrontassero preventivamente con l’Azienda Sanitaria, per non creare allarmismo e acquisire così informazioni complete, dettagliate e rispondenti al vero”.