Daniela Anna Specolizzi: “Difendiamo il nostro paesaggio rurale, patrimonio dell’umanità”

SALENTO – Daniela Anna Specolizzi, candidata in rappresentanza del mondo dell’agricoltura con la “Puglia Domani”, a supporto del candidato presidente Raffaele Fitto, interviene per chiedere uno sguardo più largo da parte della Regione nella tutela paesaggistica. “Sono le pietre. Le pietre che la terra pugliese ha in sé come i fantasmi del proprio passato di una storia ignota…Con un aratro fatto a spillo, un uncino tutt’al più, il contadino pugliese solca quell’ossario che è la sua terra, alza grandi mucchi: poi sceglie, distribuisce, compone a mosaico muri meravigliosi, cementati senza calce. Dovunque si vada, in Puglia, si vedono pietre che si aggregano, si cercano, si compongono, come se invece che pietre fossero calamite…”

Le parole di Cesare Brandi nel suo “Pellegrino di Puglia” raccontano perfettamente e con maestria poetica, l’importanza della pietra nelle terre di Puglia. Da sempre terra e pietra sono indissolubilmente legate e intrecciate al mondo agricolo, ad una cultura contadina che ha trasformato l’ostacolo della pietra in risorsa, utilizzandola in svariati modi e caratterizzando fortemente un paesaggio e la sua bellezza attuale che incrocia il verde al bianco e al rosso.

Link Sponsorizzato

La nostra storia è narrata da innumerevoli monumenti rurali frutto del laborioso lavoro dei nostri agricoltori che con ingegno maestria e tanta pazienza hanno ornato, negli anni, le nostre campagne.

Opere straordinariamente belle da vedere, hanno svolto e continuano a svolgere un importante ruolo a supporto dell’ecosistema e dell’uomo. Non sono, infatti, solo delimitazioni di confini ma anche e soprattutto terrazzamenti per la coltivazione del fondo, rifugio per la microfauna, ambiente ideale per la microflora.

Nel 2018 l’arte dei muretti a secco è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco con questa esemplare e rilevante motivazione:

“Le strutture a secco sono sempre fatte in perfetta armonia con l’ambiente e la tecnica esemplifica una relazione armoniosa fra l’uomo e la natura. La prassi viene trasmessa principalmente attraverso l’applicazione pratica adattata alle particolari condizioni di ogni luogo. I muri a secco svolgono un ruolo vitale nella prevenzione delle slavine, delle alluvioni, delle valanghe, nel combattere l’erosione e la desertificazione delle terre, migliorando la biodiversità e creando le migliori condizioni microclimatiche per l’agricoltura”.

Le nostre campagne hanno necessità di importanti interventi a supporto delle attività produttive ma anche e soprattutto di azioni volte alla tutela e alla conservazione di tutti questi monumenti che rappresentano la nostra identità regionale!

Bisogna favorire immediatamente, attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari, interventi accessibili non solo alle imprese agricole ma anche ai piccoli proprietari terrieri, per poter contribuire tutti alla ricostruzione del paesaggio, alla difesa dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio!”.