Elezioni regionali, la carica dei dirigenti medici e medici ospedalieri. Stefano: “Evitassero concorsi”

LECCE – I medici, si sa, portano molti voti: hanno tanti pazienti e tanti contatti. Dirigenti medici e medici ospedalieri sono i più contesi quando si tratta di fare una lista. Destra, sinistra e centro se li contendono. Il senatore Dario Stefano, però, chiede un’operazione trasparenza: “Con la presentazione delle liste, si entra veramente nel vivo della campagna elettorale che ci porterà verso l’elezione del Presidente della Regione Puglia e del Consiglio Regionale. Dando uno sguardo qua e là, sono rimasto colpito dalla presenza – trasversale a tutte le liste dei diversi schieramenti – di medici ospedalieri e dirigenti medici.

Sono certo l’abbiano fatto per passione politica, ed e giusto che anch’essi abbiano tutto il diritto di praticarla in prima persona.

Sarebbe però un bel segnale se questi stessi candidati, oggi espressione della cosiddetta societa civile, si impegnassero pubblicamente, con una dichiarazione, a non competere in eventuali concorsi pubblici per primariati negli ospedali di Puglia banditi nei prossimi 5 anni. Sarebbe un bel segnale di trasparenza nei confronti degli altri colleghi candidati ma soprattutto di tutti i cittadini pugliesi”.