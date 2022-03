Esclusione dei vivai dalla declaratoria per danni da xylella, Specolizzi: “Trattati come figli di un Dio minore”

SALENTO – I vivai della zona infetta, soprattutto nel Salento, hanno vissuto un periodo tragico: la xylella li ha messi in ginocchio economicamente, ha determinato un calo drammatico del fatturato, licenziamenti e varie sofferenze. Poi, il covid ha fatto il resto, facendo saltare la stagione primaverile, quella più redditizia. Ma i guai non sono finiti qui. Daniela Anna Specolizzi, candidata con la “Puglia Domani” di Raffaele Fitto, in rappresentanza del mondo agricolo, punta il dito su un’altra dimenticanza del governo regionale: “Per la regione Puglia i vivai della zona infetta sono ‘figli di un Dio minore’! Oggi sono state pubblicate due delibere di Giunta per la declaratoria di calamità 2018 e 2019. Dalla lettura dei documenti si evince l’esclusione dei vivai.

La giunta di Emiliano continua a dimenticare pezzi importanti del comparto, non capendo che in questo disastro è compresa tutta la filiera e, che per la ripresa economica di questo settore, è fondamentale intervenire a supporto di tutti gli attori del comparto danneggiato dal batterio! Si continua ad andare avanti in ordine sparso senza una visione di futuro. In questo modo si sta percorrendo una strada senza ritorno per le nostre aziende e per il paesaggio salentino”.

