FI Puglia: “Lopalco la smetta di rilasciare interviste e si occupi di ciò per cui è pagato dai pugliesi”

“Lopalco continua a rilasciare dichiarazioni alla stampa, quasi sempre ovvietà assolute che nulla aggiungono dal punto di vista scientifico sul Covid-19, quando dovrebbe occuparsi di ciò per cui è pagato dai pugliesi.” Comunicano in una nota congiunta il commissario regionale di Fi Puglia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“È lautamente retribuito per fare il coordinatore della task force regionale e non per farsi campagna elettorale con i soldi dei cittadini. Eppure, l’unica attività che sta svolgendo è la propaganda personale. Un comportamento che lede la sua credibilità scientifica perché i pugliesi non sanno più, quando lui parla, se lo fa da scienziato o da candidato con Emiliano alla ricerca di voti e visibilità. Abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo tutte le sue dichiarazioni dall’inizio della pandemia: potrebbe esserci materiale utile per le Procure. Vedremo”.