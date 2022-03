Forza Italia ha depositato le liste: ecco i nomi leccesi, poche sorprese rispetto alle nostre anticipazioni

PUGLIA – Forza Italia è pronta per la battaglia delle regionali del 20 e 21 settembre: ci sono un po’ di big, Azzolini a Bari; l’ex assessore della giunta Emiliano, Leonardo Di Gioia, Napoleone Cera, che passa dall’Udc nelle file dei forzisti; c’è la fedelissima berlusconiana Barbara Matera. Sono state depositate in tutte le province questa mattina, come annunciato, le liste di Forza Italia per le elezioni regionali.

A Lecce i nomi sono stati inseriti in ordine alfabetico: il consigliere uscente Aldo Aloisi, Antonio Buccoliero, ufficiale dell’Arma con un lungo curriculum politico, Carlo Chiuri, ex sindaco di Tricase, Vincenzo De Giorgi, consigliere comunale di Copertino che ha rotto con Pippi Mellone, Antonella De Pascalis, Paride Mazzotta, giovane storico segretario forzista, Paola Mita, ex vicepresidente della Provincia di Lecce, prima firmataria per la candidatura in lista, Santo Monteduro, ex direttore Asl di Gagliano del Capo, Antonio Pepe, coordinatore cittadino di Galatina e Simonetta Piccolo.

“Da oggi -dichiarano il commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen Dario Damiani- inizia una dura battaglia per mandare a casa il centrosinistra che negli ultimi 15 anni ha distrutto la sanità pugliese, l’agricoltura, il sistema dei rifiuti, il tessuto imprenditoriale, l’artigianato, la formazione professionale. Un centrosinistra che si è distinto per completa assenza di politiche attive per il lavoro, per attrarre investimenti, per sostenere le piccole e medie imprese e creare una prospettiva per i nostri giovani. La Puglia è maglia nera in quasi tutte le classifiche nazionali: dalla denatalità alla disoccupazione. Un malessere diffuso e una richiesta forte di cambiamento da parte della comunità. A questa richiesta, Forza Italia risponde con Raffaele Fitto presidente e liste forti e competitive per dare alla Puglia il meglio della classe dirigente. Fi sarà determinante per la vittoria della nostra coalizione e sarà altrettanto preziosa nel governo della Puglia che verrà, con la competenza e serietà dei suoi uomini e delle sue donne in Consiglio regionale. A tutti i nostri candidati, -concludono D’Attis e Damiani- che ci metteranno anima e cuore, facciamo un grande in bocca al lupo: adesso lottiamo uniti verso la vittoria”.