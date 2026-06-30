“Abusi durante manifestazione No Tap”, tre attivisti si oppongono all’archiviazione: “Fu tortura”

MELENDUGNO (Lecce) – Potrebbe essere riaperta l’inchiesta sui presunti abusi degli agenti di polizia durante e dopo una manifestazione contro il gasdotto Tap a San Foca, il 7 dicembre 2017. Tre attivisti, infatti, si sono opposti contro la richiesta di archiviazione disposta dall’ex procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi e l’udienza camerale, dopo un primo rinvio, è stata fissata per il 30 ottobre prossimo. Quel giorno, secondo i manifestanti che hanno deciso di portare avanti la loro battaglia, i presunti abusi delle forze dell’ordine avrebbero configurato reati gravi: sequestro di persona e tortura per i quali non è ancora decorso il termine di prescrizione.

Secondo il racconto messo nero su bianco, alcuni di loro sarebbero stati manganellati (anche usando l’impugnatura del manganello), e lasciati con un paio di manette ai polsi per circa un’ora e mezzo. Anche in ginocchio, su un terreno duro di campagna, in una giornata fredda. In pieno inverno. Stando alla narrazione dei denuncianti, un manifestante avrebbe persino chiesto che li venissero tolte le manette per soffiarsi il naso ma un poliziotto interpellato avrebbe risposto: “Se ce la fai così, ammanettato, fallo”. Ad alcuni manifestanti sarebbe stato sequestrato il telefonino e, una volta fatti salire sui blindati della polizia, sarebbe stato intimato loro di sedersi a terra nonostante ci fossero dei posti liberi. Eppure come riportato nella richiesta di archiviazione, tle condotte degli agenti non avrebbero configurato “ipotesi delittuose in quanto erano volte ad impedire l’accesso dei manifestanti nella cosiddetta “zona rossa” istituita nei dintorni del cantiere Tap ed alla loro identificazione. Ad ogni modo, per gli inquirenti, si trattava “di reati prescritti”.

La vicenda, però, per gli avvocati Giampaolo Potì, Alessandro Calò ed Elena Papadia, sarebbe ben diversa: e ben più grave. “Quelle stesse condotte – spiegano al Corriere Salentino – non possono essere state giustificate dall’esigenza di impedire l’accesso dei manifestanti nella zona rossa o dalla necessità di identificarli, né possono trovare giustificazione – come sostenuto dalla procura – dalla circostanza che vi erano molti manifestanti da identificare, dal momento che nessuno aveva opposto resistenza. Una violenza – sempre secondo i legali – inutile e che configurerebbe trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il reato di tortura”.

Nell’atto di opposizione, i manifestanti chiedono così di procedere con quelle indagini che in questi nove anni non sarebbero state effettuate. Quali? Acquisire i nominativi e le foto di tutti i poliziotti impegnati a San Foca, nelle vicinanze del cantiere Tap, e di procedere con un’identificazione per mano delle presunte vittime degli abusi. Il 30 ottobre prossimo, il gip si pronuncerà su queste richieste.