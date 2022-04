Ippazio Morciano presenta la lista PD per la corsa alle regionali

La Federazione di Lecce del Partito Democratico ha presentato oggi la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio Regionale della Puglia a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano, presenti tanti amministratori e militanti.

“La lista, composta equamente per il 50% di uomini e il 50% di donne, è frutto di tanto impegno e collaborazione con tutti i circoli locali e prova a coprire territorialmente tutto il territorio provinciale, ogni candidatura ha le sue peculiarità e contribuisce alla dialettica politica verso obiettivi progressisti e riformisti: il lavoro, l’agricoltura, l’ambiente, la salute, l’istruzione, la perequazione generazionale – spiega il Segretario Provinciale Ippazio Antonio Morciano –

A partire dal contributo prezioso di uomini e donne di esperienza nelle istituzioni regionali come Sergio Blasi, Loredana Capone ed Elena Gentile, si aggiungono le esperienze degli amministratori locali, quella di Anna Rita Perrone a San Donato di Lecce, di Sandro Ruggio a Novoli, di Annamaria Capodieci a Trepuzzi, l’esperienza fondamentale dei piccoli Comuni rappresentata nella più piccola comunità della Provincia con la candidatura di Giuseppe Vergari di Giuggianello, la società civile e l’esperienza nel mondo dell’istruzione con Francesca Stendardo, la passione e le pratiche di buon governo di Donato Metallo già Sindaco di Racale, l’impegno per la promozione del territorio con modelli sostenibili che ha sperimentato Vincenzo Passaseo nel suo ex ruolo di Sindaco di Salve. Una lista forte e competitiva che anche all’indomani del voto non cederà ad essere da pungolo e motivo di sostegno per il bene esclusivo della Puglia e dei pugliesi tutti”.