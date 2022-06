Le previsioni meteo di oggi 20 agosto 2020

Puglia

Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno alternati a isolati addensamenti su gran parte della regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Molise

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più nel pomeriggio; condizioni di tempo stabile in serata con cieli generalmente poco nuvolosi.

Basilicata

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il territorio.

