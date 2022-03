Le previsioni meteo di oggi 22 agosto 2020

Puglia

Tempo stabile nel corso del fine settimana con sole prevalente sia nelle ore diurne di sabato sia poi domenica su gran parte della regione; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Molise

Tempo stabile nel corso del fine settimana con sole prevalente sia nelle ore diurne di sabato sia poi domenica su gran parte della regione salvo locali addensamenti nel pomeriggio di domenica; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Basilicata

Tempo in prevalenza stabile nel corso del fine settimana con ampi spazi di sereno nelle mattinate di sabato e domenica, qualche nube in più nelle ore pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori sempre con cieli sereni o poco nuvolosi.

