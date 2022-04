Nuovo tour di Salvini nel Salento: “Scuole aperte e porti chiusi”. Tanta gente e alcuni contestatori

OTRANTO – Dallo Ionio all’Adriatico, Salvini ha attraversato il Salento anche questa volta, come una star, tra selfie (non manca mai quello con un simpatizzante di colore) e abbracci in mascherina. “Scuole aperte e porti chiusi” è lo slogan che scandisce il leader leghista, che si dice stufo di “mantenere un esercito di clandestini che portano problemi”. “Abbiamo bisogno di turisti che pagano, non di quelli che sbarcano a Otranto per farsi mantenere” – spiega. “Noi i porti li avevamo chiusi, gli sbarchi li avevamo azzerati, ora invece è un caos nel Salento, in Calabria e in Sicilia – afferma Salvini nell’intervista di Valeria Coi – Il primo obiettivo è riaprire la scuola e richiudere i porti: ce lo chiedono tanti cittadini pugliesi. Agricoltura, pesca e turismo devono essere rilasciati dopo anni di immobilismo della Regione Puglia”. Il leader leghista ha spiegato che la Lega non ha candidato “persone famose”, ma professionisti, insegnanti, agricoltori, avvocati, “mamme, papà”, volti freschi e radicati al territorio. C’è la sfida con i big del partito della Meloni da vincere e il leader leghista ci mette la faccia per incentivare il voto di opinione. Al suo fianco i candidati e i vertici del partito pugliese, dal senatore Roberto Marti al segretario provinciale Gianni De Blasi. I contestatori non mancano mai, anche questa volta un gruppo ha esposto gli striscioni “Otranto vota l’accoglienza” e anche il più folkloristico “mai pe’ jabbu”. Lui ha mandato un bacio: alcuni hanno risposto mostrando il dito medio.

Dal palco di Otranto Salvini chiede le dimissioni della ministra Azzolina, perché ancora non si è capito come si tornerà a scuola e quali saranno le misure di sicurezza in campo. Temi nazionali e locali mischiati nel breve intervento del capo leghista. Il leader della Lega ha toccato i tanti nodi pugliesi: dalla xylella all’Aqp, una rete idrica che perde il 50% dell’acqua prima che giunga ai nostri rubinetti, fino ai rifiuti inviati fuori regione perché il ciclo non è mai stato chiuso. La partita pugliese conta molto sullo scacchiere nazionale: qui l’area di governo corre spaccata. Da qui Salvini vuol far partire la scalata del centrodestra verso il governo d’Italia.

