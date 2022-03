“Smascherato il bluff dei 700 candidati di Emiliano”, De Benedetto: “Sono 459 con nomi ripetuti”

PUGLIA – Il centrodestra si scaglia contro il governatore uscente, reo di aver barato sul numero di candidati in campo: li hanno contagi uno ad uno e il risultato non è 700.

“Michele Emiliano continua con la propaganda e con i bluff: annuncia 700 candidati, ma non è vero: sono 459! Pur di mostrare una corazzata che non ha, a guardare bene la maggior parte delle sue liste sono incomplete e con gli stessi nomi ripetuti in diverse province!

Un altro annuncio fumoso, dopo l’irrisoria concessione del “bonus sposi”, che si scopre aver stanzato fondi per sole 20 coppie in tutta la Puglia, ecco un’altra bufala”.

Il conto dei candidati lo ha fatto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola:

“La coalizione di centrodestra che sostiene Raffaele Fitto ha presentato 5 liste e 250 candidati consiglieri: 50 per ogni lista, quanti sono i consiglieri da eleggere. Emiliano, quindi, avrebbe dovuto avere 750 candidati e invece sapete quanti ne sono? 449! 301 in meno! Non pervenuti, non trovati. Per cui la lista PARTITO ANIMALISTA in tutta la Puglia non ha 50 candidati, ma solo 19; PARTITO DEL SUD 8 su 50; DC PUGLIA 8 su 50; SINISTRA ALTERNATIVA 9 su 50; PENSIONATI E INVALIDI 26 su 50; I LIBERALI 13 su 50; PARTITO PENSIERO E AZIONE 11 su 50; SUD INDIPENDENTE 9/50. Molti di loro sono anche candidati in più circoscrizioni… riempitivi e familiari, nel senso che è possibile ritracciare proprio famiglie intere. Vergogna delle vergogne, poi, nessuno di queste liste ha raccolto le firme, ma Emiliano ha utilizzato i suoi fedelissimi consiglieri regionali a sottoscrivere la candidatura di questo gruppetto di persone, chiaramente i suddetti consiglieri si sono candidati altrove… mica so fessi! Ma non lo sono neppure i pugliesi! E questi squallidi trucchetti sono talmente beceri e di bassa macelleria che chiunque, ma proprio chiunque, al posto di Emiliano si sarebbe vergognato. Lui no. Andate sulla sua pagina Facebook e leggete il post delle 18.33 di sabato 22 agosto (al termine della presentazione delle liste): ‘Oltre 700 candidati nelle 15 liste che sostengono la nostra coalizione per la guida della Puglia nei prossimi 5 anni’… pensando che nessuno si sarebbe mai preso la briga di andarli a contare”.