Agroalimentare. Laricchia: “Export, internazionalizzazione e Apulia Food Agency per affrontare le sfide dell’agricoltura pugliese ”

Sviluppo del territorio e incentivi all’agroalimentare, settore portante dell’economia pugliese. Se ne è parlato a Massafra in un incontro a Masseria Cicerone, con la candidata presidente alla Regione Puglia del Movimento 5 Stelle e Puglia Futura Antonella Laricchia. Sono intervenuti anche Giuseppe L’Abbate, sottosegretario alle politiche agricole, Gianpaolo Cassese portavoce alla Camera dei Deputati in commissione Agricoltura e la candidata al Consiglio Regionale Gaia Silvestri. Un appuntamento per confrontarsi sul PSR con gli operatori del settore e proporre le misure da adottare per il rilancio del settore agroalimentare.

“L’agricoltura ha tantissime sfide da affrontare – ha spiegato la candidata presidente Antonella Laricchia – e noi vogliamo rimediare ai danni del duo Di Gioia – Emiliano in questi anni. Internazionalizzazione e Patto per l’Export per valorizzare le aziende locali all’estero e la promozione del turismo enogastronomico sono alcune possibilità che vogliamo offrire alle imprese pugliesi. Abbiamo la responsabilità di restituire dignità agli agricoltori dopo il crimine politico che in Puglia è stato commesso con il PSR e dobbiamo risanare la situazione dei Consorzi di Bonifica, che ho ribattezzato ‘Contenziosi di Bonifica’, emblema di un disservizio iniziato con Fitto e proseguito dai suoi successori. Abbiamo grandi problemi da risolvere e vogliamo farlo con le nostre proposte: la Apulia Food Agency ad esempio per rilanciare all’estero il nostro agroalimentare, la formazione del personale sul quale non si investe più dal 2012, ma soprattutto semplificazione delle procedure, la vera grande sfida”.

“Investimenti e innovazione sono le parole chiave per far crescere le nostre imprese – ha dichiarato il sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L’Abbate – La nostra produttività si è fermata agli anni ’80 perchè da allora gli investimenti non hanno più puntato sull’innovazione. abbiamo l’opportunità di aumentare il valore aggiunto delle imprese utilizzando le risorse del Recovery Fund per rimettere il Paese sul binario della crescita. Risorse che saranno gestite dalle Regioni, per questo abbiamo bisogno di scegliere a chi vogliamo affidare la gestione di queste risorse in modo corretto. Serve un governo regionale forte e competente per affrontare le sfide che il mondo agricolo ci pone”.

“In Commissione Agricoltura abbiamo cercato di fare delle vere riforme agricole per colmare le mancanze del fallimento del PSR – ha proseguito il portavoce alla Camera in commissione Agricoltura Gianpaolo Cassese – e parliamo di misure per arginare l’emergenza e sostenere la ripresa. E le tante richieste di accesso a queste misure dimostrano l’urgenza degli agricoltori di accedere al credito. Sostenere gli investimenti e sburocratizzare le procedure sono le chiavi per intervenire e risollevare l’agricoltura pugliese”.

“Vogliamo essere presenti sul territorio e nelle imprese per intercettare le esigenze dei cittadini e dare delle soluzioni – conclude la candidata al Consiglio Regionale Gaia Silvestri – nonostante il contraccolpo del PSR, il fallimento del sistema dei Consorzi di Bonifica. Per questo è necessario pensare a un nuovo modello che metta al centro le esigenze degli agricoltori rendendoli più protagonisti nelle politiche attive”.