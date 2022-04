Covid, 6 casi a Lecce, 82 in Puglia. Positivo un bimbo di 8 anni tornato dalla Sardegna con la famiglia

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 continua a circolare nella provincia leccese: in mattinata sono stati segnalati dal Sisp dell’Asl leccese sei nuovi casi e due tamponi indeterminati, mentre nelle scorse 24 ore sono stati rilevati solo positivi nel Leccese, tra cui una residente a Lecce (che sono stati registrati nel bollettino di oggi). Tra i nuovi infettati, emersi nella sessione di questa mattina, spicca anche un bambino di 8 anni (scoperto dopo un tampone al Panico di Tricase), che con la famiglia sarebbe stato in vacanza in Sardegna, secondo le indiscrezioni che circolano. Insieme al bimbo di 8 anni oggi risultano infetti anche un 38enne, due 36enni, un 27enne, un 65enne Leccesi. Il SARS-CoV-2, dunque, colpisce una famiglia di Tricase (e numerosissimi loro contatti, almeno 30, che ora sono in isolamento) il giorno dopo averne colpita una a Specchia. Aumentano anche i contagi a Lecce. Nel bollettino epidemiologico di oggi, venerdì 11 settembre 2020, sono stati registrati 3.554 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 82 casi positivi: 31 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi; 10 in provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Questi ultimi sono dati non aggiornati con la sessione di questa mattina, che vi abbiamo anticipato sopra. Non sono stati registrati decessi. Ma i ricoveri in Puglia, intanto, schizzano a 196.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 343.000 test.

4.175 sono i pazienti guariti.

1.546 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.291, così suddivisi:

2.336 nella Provincia di Bari;

513 nella Provincia di Bat;

736 nella Provincia di Brindisi;

1.497 nella Provincia di Foggia;

712 nella Provincia di Lecce;

444 nella Provincia di Taranto;

52 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl pugliesi continuano con il faticoso lavoro di prevenzione e individuazione dei contatti del positivi.