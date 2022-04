Inaugurato a Seclì il Comitato elettorale di Paolo Pagliaro

SECLI’ (Lecce) – Una domenica all’insegna della passione per la politica in quel di Seclì, all’insegna dello spirito di servizio per il proprio territorio, sono queste le chiavi che hanno aperto le porte del Comitato elettorale di Paolo Pagliaro, candidato alle prossime elezioni regionali, nella lista del Presidente Fitto, La Puglia domani.

La nuova sede voluta dal locale coordinamento del Movimento Regione Salento è stata curata dal coordinatore cittadino Angelo Greco con la collaborazione di tutti i militanti.

L’entusiasmo intorno alla candidatura di Paolo Pagliaro cresce, si moltiplica, così illustrato nel suo slogan principale X il Salento, il segno della moltiplicazione, è la politica sembra quella di una volta, fatta per la gente, tra la gente, con la gente.

Taglio del nastro dunque e tanti buoni propositi scaturiti da idee chiare e progetti comuni: ridare dignità al Salento è la parola d’ordine della campagna elettorale che il Movimento Regione Salento porta avanti appoggiando il suo Presidente, punta di diamante per entrare in Regione e per combattere l’imperante Bari – centrismo che relegato il Salento ad un angolo.

Paolo Pagliaro coinvolge, ispira fiducia, e carica sempre i suoi: “Siamo tutti candidati”, ripete per evidenziare l’importanza del gioco di squadra ma ormai il Movimento Regione Salento più che una squadra è una grande famiglia.

