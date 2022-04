Inaugurato il comitato di Paolo Pagliaro ad Alessano

Continuano le inaugurazioni dei Comitati elettorali di Paolo Pagliaro, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista del Presidente Fitto, La Puglia domani.

Alessano ha risposto presente ed ha aperto i battenti con aria di festa e di rinascita, mentre fuori, in modo fiero sventolava la bandiera del Movimento Regione Salento.

Taglio del nastro per la sede voluta e curata dal coordinamento cittadino del MRS con la coordinatrice Adonella Caggiula ed i componenti del direttivo Dolores Insalata, Mario Insalata, Francesca Piccinni, Anna Rita Piccinni, Zefferino Giannì, Chiara Giannì e il coordinatore del comitato Cosimo Montinaro.

Una grande squadra, una squadra unita, ha abbracciato il suo amico, il suo candidato, la sua punta di diamante.

Paolo Pagliaro ha parlato delle proprie idee e dei progetti e programmi di questa sfida elettorale e della sua grande voglia di dare dignità al Salento, territorio oppresso dalle politiche Bari – centriche. È arrivato il momento per creare le basi per il futuro delle prossime generazioni, in modo che i ragazzi non siano più costretti ad emigrare per dare un volto al proprio futuro.

Momenti di riflessione, di dialogo politico costruttivo, di buoni auspici, da cui è scaturita una voglia immensa di rinnovamento e di futuro.

Tra gli applausi e gli occhi lucidi per l’emozione dei presenti si è rinnovata la promessa di andare dritti verso il 20 e il 21 settembre: è giunta l’ora per far rispettare il Salento.

