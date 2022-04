Inaugurato il comitato elettorale di Paolo Pagliaro a Carpignano Salentino

CARPIGNANO (Lecce) – I comitati elettorali di Paolo Pagliaro diventano sempre più numerosi; candidato alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, nella lista del presidente Fitto, “La Puglia domani”, e supportato dal Movimento Regione Salento di cui è il presidente continua il giro per i comuni della provincia di Lecce per incontrare amici e simpatizzanti.

Taglio del nastro a Carpignano Salentino nella sede curata dal locale coordinamento del Movimento Regione Salento, grazie all’impegno del coordinatore Emanuele Pataleo, del vicecoordinatore Amedeo Lungaretti e del coordinatore della frazione di Serrano, Adriano Bolognese e di tutti i militanti del movimento.

La politica vera, quella dei fatti che danno seguito alla parole, al centro del dibattito, in una serata in cui le speranze per un futuro migliore hanno parlato a forti tinte salentine.

Nel gruppo di Pagliaro traspare unità di intenti e spirito di servizio segni distintivi della politica che nasce e cresce in mezzo alla gente.

Si è parlato di prospettive future e della base da cui partire per ridare dignità al Salento: combattere il “Baricentrismo” portando il Salento in Regione.

Le idee sono chiare, le aree di intervento ancor di più: agricoltura, sanità, cultura, ambiente, infrastrutture e trasporti, cultura e turismo, tutto va rivisto per rendere il Salento il posto ideale per il futuro delle prossime generazioni.

