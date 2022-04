“L’abito della festa”, al Teatro Comunale di Aradeo lo spettacolo di Koreja

ARADEO (Lecce) – Sabato 12 settembre, il Teatro Comunale Domenico Modugno di Aradeo ospiterà, nell’ambito del progetto GERMOGLI ovvero “come seminare cultura nel cemento” (Progetto Periferie al Centro – Intervento di Inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e Programmazione Unitaria, Politiche giovanili, Sport per tutti, coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese – capofila il Teatro Koreja) una serata eccezionale, realizzata in collaborazione con Associazione Pachetti Laterali, Associazione Culturale Dematà e PugliArmonica.

Alle ore 20.30 in scena L’abito della festa – Quattro racconti cuciti a voce e musica dal vivo lo spettacolo di Koreja scritto da Giulia Maria Falzea per la regia di Salvatore Tramacere, con Carlo Durante, (in collaborazione con PugliArmonica).

Uno spettacolo che, mediante il linguaggio del teatro contemporaneo e della musica dal vivo, restituisce lo spaccato della festa di paese, con le sue luci, le sue storie e i suoi personaggi unici e, al tempo stesso, universali.

L’armadio dei vestiti è un tesoro che nasconde segreti e storie di vita. Un’anticamera della propria memoria che si riaccende ogni volta che indossiamo un abito particolare o legato alla nostra esperienza. Così, L’abito della festa, racconta segreti e memorie delle feste patronali. Quattro quadri accompagnati dalla musica, che compongono una partitura che va dalla sacralità del rito alla sua potente espressione popolare: Polvere tra i bottoni, Passamanerie, La divisa della banda, Pippi la Festa, descrivono quel particolare e unico momento in cui un abito diventa una vita.

Sullo sfondo la festa patronale, quel luogo allo stesso tempo reale e immaginario, parte del vissuto di chi ha ancora un’anima da vestire a festa. Ad accompagnare lo spettacolo, la musica dal vivo di Giorgio Distante accompagnato dalla Banda musicale “Gran Concerto Città di Aradeo”.

A seguire UNA FESTA CI VUOLE, un dialogo/confronto su criticità e obiettivi futuri delle feste di paese come simbolo e veicolo di un rinascimento radicale del Sud Italia.

Interverranno:

Graziano Cennamo, presidente di PugliaArmonica

Prof benedetto grillo, Associazione Nazionale Bande da Giro

Gianluca Palma, Promotore della Scuola per restare

Salvatore tramacere, Direttore del Teatro Koreja

Coordina Giulia Maria Falzea

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA