Le previsioni meteo di oggi 30 settembre 2020

Puglia

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutta la regione sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; cieli sereni anche in serata.

Link Sponsorizzato

Molise

Ampie schiarite in mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Sole prevalente al mattino su tutti i settori, qualche nube in più al pomeriggio; cieli per lo più poco nuvolosi nelle ore serali su tutta la regione con tempo asciutto.

www.centrometeoitaliano.it