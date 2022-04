Martignano c’è, inaugurato il comitato elettorale di Paolo Pagliaro

MARTIGNANO (Lecce) – Martignano risponde presente ed accoglie Paolo Pagliaro, candidato alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, nella lista del presidente Fitto, “La Puglia domani”, per il taglio del nastro del comitato elettorale, avamposto delle attività politiche in vista dei prossimi impegni.

Un altro bel momento di unione e di pianificazioni di un futuro nuovo per il Salento secondo quelli che sono i programmi di un gruppo che lotta per la difesa, la tutela, e la promozione di questo territorio ormai da tantissimi anni.

Bandiere, passione, ed entusiasmo sulla soglia del comitato curato dal coordinamento cittadino del Movimento Regione Salento, grazie all’impegno del coordinatore cittadino Giuseppe Rosato, di Maria Grazia Lunedì e di tutti i militanti e simpatizzanti.

La politica tra la gente, con la gente, e per la gente continua a crescere nel nome di Paolo Pagliaro e di un progetto che vede tutti gli amici protagonisti e candidati, tutti in corsa per tagliare il tanto sperato traguardo.

Tanti le idee ed i programmi per cancellare anni e anni delle politiche di centrosinistra dei Governi Vendola prima ed Emiliano poi, che hanno completamento dimenticato il Salento a causa di una mentalità Baricentrica che ha concentrato e speso tutte le risorse su Bari dimenticando questa terra.

Idee chiare e unità di intenti, con Paolo Pagliaro la politica parla la lingua della gente.

