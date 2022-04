Porto Cesareo, Silvia Tarantino sindaca. Tommasi vince a Calimera. A Martano bis di Fabio Tarantino

PORTO CESAREO – In una delle più belle mete turistiche del Salento è stata eletta Silvia Tarantino, vincitrice con Alleanza Civica (42,20%). Dietro Francesco Schito a 32,84% e Anna Paladini, ferma al 24,95%. “Vince Porto Cesareo, la comunità, la trasparenza, l’identità – spiega la nuova sindaca – Vince la voglia di cambiare restando se stessi, ancorati a valori tanto semplici quanto profondi. E vince la prossimità, quella del quotidiano, non quella nata in costanza di campagna elettorale. Sento addosso il peso di una responsabilità e di un primato: essere la prima sindaca dall’autonomia di Porto Cesareo. Ma sento anche attorno a me l’abbraccio dei miei concittadini, della mia famiglia e della mia squadra. La squadra uscente, con in testa il ‘collega’ Salvatore Albano, e la squadra di Alleanza Civica che ha insaccato questo straordinario risultato. Quella squadra frutto di condivisione e passi indietro per poter guardare avanti insieme. Il noi vince, questi risultati ne sono la conferma. Cambierà la mia vita? Io so che continuerò a essere Silvia. Ma con la fascia tricolore addosso”.

CALIMERA – Si sono uniti tutti gli sconfitti delle scorse amministrative per raggiunge questa importante vittoria: Gianluca Tommasi è sindaco con “Calimera adesso”, con 54,25% (con lui esponenti del centrodestra e dell’Udc). Perde la sindaca uscente Francesca De Vito, con il 45,75% (con Buongiorno Calimera): a nulla è servito l’appoggio di Luigi Mazzei e degli esponenti del Pd.



MARTANO – Il sindaco uscente Fabio Tarantino fa il bis con percentuali bulgare: oltre il 75%. Lo sfidante Cesare Maurizio Conte non lo ha mai impensierito.

