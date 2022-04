Puglia prima regione del Sud Italia per raccolta carta, Emiliano: risultato prestigioso

“Il prestigioso risultato certificato da Comieco è il giusto riconoscimento all’impegno dei pugliesi, che hanno dimostrato enorme sensibilità rispetto ai temi della sostenibilità ambientale. E premiano la visione della nostra amministrazione regionale che, insieme ai Comuni del territorio e Ager, ha saputo avviare un percorso virtuoso. Un percorso che vede più del 50% degli ambiti territoriali dotati di efficaci sistemi di raccolta differenziata spinta e un piano impiantistico a gestione pubblica che sta vedendo concretamente la luce e che consentirà il trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata qui in Puglia, creando opportunità economiche e occupazionali per la regione. Questi progressi sono frutto di un’attività capillare sul territorio e sono destinati a migliorare ancora, basti osservare i dati anche nella raccolta di altre frazioni di differenziata, con percentuali ormai stabili oltre il 50% e in costante crescita, più che raddoppiate negli ultimi cinque anni, e la conseguente diminuzione del ricorso in discarica.

La Puglia, lo dicono i numeri, è un modello virtuoso da seguire a livello nazionale, ma ora dobbiamo chiudere il cerchio. A breve inaugureremo l’impianto di compostaggio di Bari e nei prossimi mesi si concluderanno gli iter per la realizzazione di altri 5 impianti, tra i quali quello per il trattamento della carta di Monte Sant’Angelo: puntiamo a valorizzare al massimo gli sforzi dei cittadini e ad abbattere notevolmente i costi di trattamento, non solo attraverso impianti funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare, ma anche realizzando una rete industriale tecnologicamente avanzata che trasformi il rifiuto in risorsa, conferendogli nuova vita, creando ricchezza e riducendo l’utilizzo di materie prime”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando il 25esimo Rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia curato da Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

Link Sponsorizzato

I dati parlano di un incremento annuo, registrato nel 2019, dell’8%, pari a 204.529 tonnellate raccolte. La media pro-capite, considerando i poco più di 4 milioni di residenti in Puglia, è di 50 chili, mentre quella del Mezzogiorno si ferma a 41,8 chili.