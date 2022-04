Raone “Con Emiliano”: le proposte per dare ossigeno alle imprese superando gli ostacoli burocratici

Antonio Raone è un imprenditore di successo, un battitore libero senza peli sulla lingua, neanche quando si è trattato di esprimere critiche costruttive ne confronti del suo amico Michele Emiliano, che a Presicce, ieri sera, ha presentato la candidatura dello stesso raone, il quale, mette a disposizione le sue competenze ed esperienze imprenditoriali. Il civismo, l’impegno sociale, l’intraprendenza, l’amore per la politica e lo sport sono i tratti distintivi di Antonio Raone, che nel periodo della prima ondata covid ha investito di tasca sua per dare una mano alla sanità pugliese.

Michele Emiliano lo ha voluto al suo fianco come consigliere economico e lui ha le idee chiare sugli interventi da fare, in primis sul “taglio” della burocrazia, “che soffoca e frena l’iniziativa economica”. “Inaspriamo le pene per chi commette reati, ma allarghiamo la possibilità dell’auticertificazione per far correre di più le imprese. Se un imprenditore ha un’idea deve poterla realizzare subito, senza attendere anni autorizzazioni e varie altre formalità. Nella sua squadra il presidente ha bisogno di persone di persone che vivano il mondo dell’imprenditoria e che abbiano esperienza sul campo – afferma l’imprenditore del sud Salento – Molta gente vive nel palazzo e non conosce i problemi, perché non è tra le persone e sul in territorio come faccio io.

Oggi metto a disposizione tutta la mia esperienza per offrire soluzioni concrete”. Raone è critico verso l’azione del governo Conte: secondo lui, per far rialzare commercianti e imprese, dopo la chiusura forzata, ci sarebbero voluti investimenti importanti a fondo perduto. “Ci sono settori che non si sono ancora ripresi e non possono certo riprendersi con dei prestiti, dopo tutti i costi che sono lievitati con la chiusura: bisogna fare di più per loro, perché gli effetti della pandemia sull’economia salentina continuano a farsi sentire”.

Il candidato della lista del presidente “Con Emiliano” chiede di puntare su sostegno concreto alle “vittime economiche del covid” e di lavorare sulla prevenzione soprattutto a scuola, con test a tappeto per tutti. “La prevenzione ha funzionato con l’ospedale di Copertino, dov’erano scoppiati alcuni focolai nella prima ondata: ho finanziato i test per tutti e siamo riusciti a individuare e isolare tutti i positivi che c’erano bloccando in tempo una situazione che poteva degenerare. Quello è un esempio da seguire senza titubanza!” (per vedere l’intervista cliccate sul link di seguito di fb o sull’immagine ndr).

