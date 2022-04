Roberto Martella nominato Segretario provinciale UDC

LECCE – Oggi è stato conferito dall’Onorevole Lorenzo Cesa, Segretario Nazionale dell’UDC e dal coordinatore regionale dottor Filippo Barattolo a Roberto Martella l’incarico di coordinatore provinciale dell’UDC. Nella stessa data è stato assegnato il ruolo di presidente al signor Patrizio Mercadante. “Tengo a precisare con chiarezza che l’UDC in questa tornata elettorale regionale ha fatto una precisa scelta di campo collocandosi con lo schieramento di centro destra, sostenendo convintamente il candidato presidente RAFFAELE FITTO, in cui crediamo nelle sue capacità politico-amministrative, di lealtà e animato da passione per la nostra terra – spiega il nuovo segretario- Formula vincente per cambiare le sorti della Puglia, appiattita sui disastri e sul clientelismo di Emiliano.

L’UDC oggi è un partito libero e aperto agli uomini e donne di buona volontà che desiderano far crescere il nostro territorio, non è più un partito autoreferenziale e padronale. È animato da forze nuove e giovanili che con slancio promuovono il bene comune del nostro territorio, guardando con occhio attento alle problematiche sociali e alla famiglia, motore principe della nostra società. In qualità del ruolo conferitomi ringrazio per la fiducia l’Onorevole Lorenzo Cesa e il dottor Filippo barattolo mettendomi a disposizione, in un partito aperto, del territorio salentino, del presidente Fitto e in particolare di tutti i candidati della lista dell’UDC a cui invio un grosso in bocca al lupo”.

