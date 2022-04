Taglio del nastro per il comitato di Paolo Pagliaro a Trepuzzi

TREPUZZI (Lecce) – Amici, simpatizzanti, e militanti del Movimento Regione Salento di Trepuzzi hanno accolto Paolo Pagliaro candidato alle prossime elezioni regionali nella lista del Presidente Fitto, La Puglia domani, in occasione del taglio del nastro del Comitato elettorale.

La nuova sede trepuzzina è stata curata e voluta dal coordinamento cittadino del Movimento Regione Salento guidata dal coordinatore Paolo Rango, grazie all’impegno del direttivo cittadino, con in prima linea Marco Pezzuto, Maurizio Tafuro e Alfredo Rampino.

Un altro avamposto dunque della sfida che il presidente del Movimento Regione Salento ha accolto scendendo in campo: si procede spediti verso il 20 e il 21 settembre.

Ogni nuova apertura è un nuovo inizio, è una nuova porta che si apre sul futuro ed una porta che si chiude sul passato e su 15 anni di governo di centrosinistra che prima con Vendola e poi con Emiliano hanno condannato il Salento ad essere la Cenerentola d’Italia, così come sottolinea Paolo Pagliaro.

Agricoltura, Trasporti, Ambiente, Cultura, Infrastrutture gli argomenti trattati in una serata in cui si è sentito il bisogno di accelerare verso l’obiettivo perché c’è bisogno di un cambiamento e la corsa verso la vittoria elettorale, così come evidenziano dal direttivo cittadino trepuzzino è sempre più intensa e motivata.

Dialoghi di politica, di buoni propositi e auspici, convinti che Paolo Pagliaro sia la persona giusta per ridare dignità a questo territorio abbandonato da una politica Bari – centrica che deve essere cambiata.

