Titolo II, Laricchia: “Rifinanziare la misura. Non è ammissibile che in tanti siano stati esclusi per la fine delle risorse disponibili”

“Mi unisco all’appello di Confindustria e dell’Ordine dei Commercialisti – dichiara la candidata presidente alla Regione Puglia del Movimento 5 Stelle e Puglia Futura Antonella Laricchia – affinché la Regione Puglia rifinanzi prima possibile la misura ‘Titolo II – Covid 19’, per cui è stata sospesa la presentazione delle domande lo scorso 24 agosto, per la fine delle risorse disponibili. Parliamo di una misura destinata alle piccole e medie imprese e ai professionisti per aiutarli a far fronte alle perdite derivanti dall’emergenza Covid, per cui, come era prevedibile non erano sufficienti le somme originariamente stanziate pari a 150 milioni per il Capo 3 Circolante e 50 milioni per il Capo 6, addirittura con scadenza della misura al . Una misura quella del Titolo II di cui ci eravamo occupati già prima dell’emergenza Covid, perchè erano in tanti a fare domanda per le risorse e a dover aspettare mesi a causa del personale insufficiente per istruire le pratiche. Ora è necessario rifinanziare il Titolo II perchè non è ammissibile che in tanti, pur avendo i requisiti per poter richiedere il finanziamento, vengano tagliati fuori. Magari si poteva evitare di finanziare misure spot utili solo alla campagna elettorale, e concentrare le risorse su poche misure, ma realmente efficaci come questa. Gli imprenditori e i professionisti non possono pagare per i giochi della politica”.

Link Sponsorizzato