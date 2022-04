Tour di Ronzulli a Lecce con tutti i candidati di FI: “Le regionali pugliesi fondamentali sullo scacchiere romano”

LECCE – Anche la senatrice Licia Ronzulli, berlusconiana doc, vicepresidente del Gruppo di Fi al Senato, è tra i big del centrodestra che mettono la faccia in queste regionali pugliesi: a Lecce, nel Caffè Libertini, in via Salvatore Trinchese, si è tenuto un incontro con la stampa, insieme ai candidati di Forza Italia al Consiglio regionale. Le regionali pugliesi hanno un peso enorme anche sullo scacchiere romano: la controffensiva del centrodestra parte anche da qui. Per Forza Italia la sfida è doppia: si corre anche per la leadership nella coalizione pugliese. Ma la senatrice si confessa l’accordo alla base dell’alleanza: alla Lega toccherà la vicepresidenza in caso di vittoria, a Forza Italia la Presidenza del Consiglio Regionale. L’appuntamento leccese è stato organizzato dall’avvocato Gaetano Messuti.

Presenti anche il senatore Vincenzo Barba e l’ex consigliere regionale Antonio Barba. Ad aprire la conferenza Mauro D’Attis, segretario regionale, che è stato ringraziato dalla senatrice “per aver ricostruito il partito dopo che era stato raso al suolo in Puglia”. La frecciatina è rivolta alla gestione di Luigi Vitali, ex segretario ormai fuori dal partito. “Berlusconi è molto felice del loro lavoro: dopo un paio d’anni abbiamo già delle ottime liste – spiega Ronzulli – È l’inizio di una nuova era. Non finisce tutto il 21. Anche chi non ce la farà sarà parte del progetto e della squadra. Il 22 di settembre dovremo rimboccarci le maniche per rimediare a tutti i disastri fatto da Michele Emiliano”. Ronzulli attacca anche Lopalco: “Si è fatto campagna elettorale con i soldi dei pugliesi. Emiliano con le sue agenzie ha dilapidato soldi pubblici”. In chiusura la senatrice ha chiarito le ragioni della posizione di Forza Italia per il referendum: un no secco, perché prima è necessaria una riforma che garantisca a tutti i territori rappresentanza. “Il Salento perderebbe i suoi rappresentanti e tutto per risparmiare un caffè: è solo uno spot grillino!” – avverte la senatrice (cliccate sull’immagine per vedere l’intervista ndr). Domani quattro governatori di Forza Italia saranno in Puglia per dare manforte e raccontare la loro esperienza.

