Buona la terza, Donato De Giorgi fa il bis: presidente dell’Ordine dei medici per 4 anni

LECCE – Donato De Giorgi è nuovamente presidente dell’Ordine dei Medici della provincia per altri 4 anni (sono cambiate le regole: prima di questa elezione il mandato durava solo 3 anni). La variazione rispetto a tre anni fa riguarda solo il dottor Alberto Mangiavacallo, che prende il posto dell’ex presidente Luigi Pepe, per il resto solo riconferme, comprese quelle del dottor Luigi Peccarisi e Assunta Tornesello. La lista era unica e nasceva da un accordo trasversale tra vecchia guardia e novità. Ci sono volute tre votazioni perché non è stato raggiunto il quorum per ben due volte. Alla terza votazione la lista è passata. Ora l’Ordine è pronto per le sfide importanti di un periodo difficilissimo per la sanità mondiale.

“Le priorità sono tante: dobbiamo ribadire l’importanza del ruolo medico, soprattutto nella fase pandemica – spiega il presidente Donato De Giorgi – Lavoreremo anche sul rapporto tra i colleghi: collaborazione, interazione e rispetto dei ruoli è fondamentale. Le regole deontologiche saranno un altro punto importante. Il medico giura e si impegna a dare tutto se stesso per curare i pazienti e non deve anteporre nessun altro interesse”.

