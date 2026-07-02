PUG, Poli Bortone replica a Salvemini: “Adeguarlo al nuovo mandato è un dovere, non uno strappo”

LECCE – Botta e risposta sul Piano urbanistico generale tra l’ex sindaco Carlo Salvemini e l’attuale prima cittadina Adriana Poli Bortone. Dopo le critiche dell’ex sindaco, che ha accusato l’amministrazione di aver perso due anni rimettendo in discussione il PUG per poi confermarne sostanzialmente l’impianto, arriva la replica del sindaco, che rivendica la scelta di aggiornare il Piano alla luce del mandato ricevuto dagli elettori e respinge l’accusa di aver rallentato inutilmente l’iter.

“Leggo con attenzione le dichiarazioni dell’ex sindaco Carlo Salvemini sul Piano Urbanistico Generale e ritengo opportuno intervenire per riportare il confronto sul terreno dei fatti, delle decisioni istituzionali e del rispetto della volontà democratica espressa dai cittadini”, afferma Poli Bortone.

Il sindaco condivide il principio secondo cui il PUG appartiene all’intera città, ma sottolinea che ciò non significa considerarlo un documento immutabile. “Condivido pienamente l’affermazione secondo cui il PUG appartiene alla città e non a un singolo sindaco o a una maggioranza politica. Proprio per questo, tuttavia, esso non può essere considerato un atto immutabile, sottratto agli indirizzi politici e strategici che ogni nuova amministrazione, legittimata dal voto popolare, è chiamata a perseguire”.

Per la prima cittadina, il Piano urbanistico non è soltanto uno strumento tecnico, ma rappresenta anche una precisa visione politica dello sviluppo cittadino. Da qui la necessità di armonizzarlo con gli obiettivi del programma di governo approvato dal Consiglio comunale per il mandato 2024-2029, fondato sull’idea di Lecce come “città barocca sul mare”, sul rafforzamento del rapporto con San Cataldo e le marine, sulla rigenerazione urbana, sulla mobilità sostenibile e sulla valorizzazione delle centralità territoriali.

“Per questa ragione, la rivisitazione del PUG non rappresenta né uno strappo istituzionale né, tantomeno, una cancellazione del lavoro svolto in passato. Al contrario, essa costituisce l’applicazione concreta del principio di continuità amministrativa, che significa conservare e valorizzare ciò che è utile e coerente, aggiornando e integrando ciò che deve essere armonizzato con i nuovi obiettivi di interesse pubblico”.

Poli Bortone respinge quindi l’idea di un azzeramento del lavoro svolto dalla precedente amministrazione. “Nessun azzeramento, dunque. Nessuna volontà di ripartire da zero. Vi è stata, invece, la necessità di verificare la piena coerenza del Piano con il nuovo quadro di interesse pubblico derivante dal mandato amministrativo ricevuto dai cittadini, valorizzando il patrimonio conoscitivo e progettuale già costruito e distinguendo ciò che può essere confermato da ciò che richiede integrazioni e adeguamenti”.

Il sindaco ricorda inoltre il ruolo svolto dal Comitato tecnico incaricato di supportare l’Amministrazione nella verifica degli elaborati già predisposti. “L’Amministrazione si è avvalsa del contributo di un Comitato tecnico composto da professionalità di elevata qualificazione, chiamate a svolgere un’attività istruttoria e di approfondimento finalizzata a verificare la coerenza degli elaborati già predisposti con i nuovi indirizzi strategici approvati dal Consiglio comunale”.

Nella replica non manca un passaggio diretto nei confronti dell’ex sindaco. “Su un punto, tuttavia, appare difficile comprendere la posizione dell’ex sindaco. Se, come egli stesso riconosce, una proposta di Piano non può essere considerata intoccabile e la nuova amministrazione ha il diritto di modificarla, integrarla e correggerla, non si comprende come tale rivisitazione possa avvenire senza una sospensione dell’iter di approvazione costruito sulla base di un diverso impianto programmatico. È questa la vera questione”.

Secondo Poli Bortone, l’adeguamento del Piano era inevitabile proprio perché il nuovo mandato amministrativo imponeva una verifica complessiva degli obiettivi strategici. “Non si è trattato, dunque, di superare nella sua impostazione generale il Piano predisposto dalla precedente amministrazione, ma di adeguarlo alle Linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale e agli obiettivi strategici che la nuova maggioranza ha il dovere di perseguire nell’interesse della comunità”.

Infine il sindaco attribuisce il dissenso più a una contrapposizione politica che a un contrasto sul merito del Piano. “Forse il punto di dissenso reale non riguarda il PUG, ma la difficoltà di accettare che il voto dei cittadini abbia affidato ad altri il compito di guidare lo sviluppo futuro della città”. E conclude ribadendo che “ciò che non possiamo accettare è l’idea che la continuità amministrativa coincida con l’immobilismo o che il rispetto del lavoro svolto in passato impedisca a una nuova amministrazione di esercitare fino in fondo il mandato ricevuto dai cittadini. La vera continuità amministrativa consiste nel custodire ciò che è valido, migliorare ciò che può essere migliorato e costruire, con responsabilità e visione, la Lecce del futuro”.